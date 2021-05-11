當舖二叔公「打擂台」 鬥智鬥勇 杜絕蠱惑客

人有失手——陳先生也曾有上當受騙的經驗：例如圖中的玉，其實只是廉價「B玉」，但陳先生高估了價格，損失上千元。（鄧捷攝）

遮醜板——傳統當舖的櫃枱較高，又設置遮醜板，其實是出於保安理由；但現在一些新式當舖會採用較矮的櫃枱和裝上防彈玻璃。（資料圖片）

「蝠鼠吊金錢」招牌——傳統當舖大多佔數層樓，因為需要樓上空間存放棉胎、衣服等；而「蝠鼠吊金錢」招牌亦是當舖的顯著標記。另部分當舖會加入自家標記，例如位於中環的德榮押，招牌上就有獨特的「囍」字。（鄧捷攝）

當舖字——長江大押經理陳先生示範如何寫出只有行內人才懂的當舖字，這是入行時必須學會的技能。紙張上的字是「低金鑲石戒指一隻」和「銅殼手表一個」，你又能辨認出來嗎？（鄧捷攝）

試金石——長江大押經理陳先生示範用3種不同純度的金劃上試金石，再滴上試金水，純度最高的最不容易褪色，二叔公能藉此辨別金器的價值。（鄧捷攝）

典當期——當物的典當期一般為4個月，到期前可以當票贖走物品，或交利息「續當」，又或放棄物品「斷當」。「斷當」了的物品，當舖一般會出售至二手市場。（資料圖片）

【明報專訊】「坐得上個擂台，就唔好怯，一怯，你就輸咗一半！」視當舖櫃枱為擂台的「二叔公」陳先生說。

入行17年的他，不時接受客人「挑戰」，由他們帶着典當物品進來一刻，就是擂台對壘的開始，他要在幾分鐘內辨別物品的真偽、價值，遇上裝腔作勢的，少一點經驗，也會被對方壓倒，隨時虧大本。究竟二叔公是哪一號人物？當舖如何運作？今次記者帶大家走進當舖，一探究竟。

記者站在灣仔一間當舖前，大門口沒有門簾，卻有一塊接近身高的遮醜板擋着，只能隱約看見裏面高高的櫃枱。門外熙來攘往，車水馬龍；門內卻顯得有點空寂。從沒進過當舖的記者不免有點躊躇。

想像一般比現實可怕。其實遮醜板背後並沒有洪水猛獸，陳設簡單，牆上掛有時鐘，還有「押物人須知」的中英文告示，上面清楚寫有抵押流程、抵押期限、利息等，最令人印象深刻大抵是那個高高櫃枱的欄柵。

「你要當什麼？」欄柵後的二叔公問。二叔公就是當舖裏守在最前線，能對典當物品操生殺大權，判別物品價值的話事人。客人站在比人還高的櫃枱下，要仰起頭才能跟他說話，氣勢就先給壓下了，確實有「在人屋簷下，焉能不低頭」的感覺。難怪昔日窮苦日子，走入當舖急需現金周轉、開飯的人都只能「頭耷耷」，高低有別，自然有主客之分。

幾分鐘鑑別金、鑽、名表真偽

不過今時今日，粵語長片中「白鴿眼」的二叔公已不多見，起碼記者碰到的這個極其量都只是「公事公辦」而已。記者膽粗粗帶了iPhone、iPad、名牌眼鏡和菲林相機想換個應急錢；誰不知，連跑了5、6間當舖都沒人肯收眼鏡和菲林相機；連iPhone、iPad這些電子產品，二叔公拿在手上，也面有難色。去年才發布的iPad第8代，購入價2000多元，二叔公按按計算機：「800蚊啦！」只有一間當舖願意接收。記者好奇什麼物件值當呢？「金銀珠寶、玉器、手表嗰啲囉！」

曾出版《香港當舖遊蹤》等書籍的徐振邦表示，當舖是否接收物品典當，一般視乎兩個因素，一、物件若被斷當的話，它的二手市場出路如何，如金器價格一般最穩定保值，而電子產品市場價格則浮動得多；二、二叔公本身懂得鑑別哪些物品。至於上世紀五六十年代當舖接受棉胎、爛衫爛褲、爛收音機典當，現在已經因為社會愈來愈富庶，早已沒有這支歌仔唱了。

要數當舖的靈魂人物，當然是坐鎮櫃枱的二叔公，要在幾分鐘內鑑別貨品真偽，評估質素到估價，全靠他的一雙金睛火眼。入行17年的長江大押經理陳先生從櫃枱後拿出試金石、試金水、卡尺，全是他評估黃金、鑽石等物品真偽的好幫手。不過他說最重要的還是本身的經驗，他靠放大鏡就能分辨鑽石的成色級數。徐振邦說：「我覺得他們（二叔公）好犀利的地方是，表又識，手機又識，鑽石黃金又識，估價能力好高，記憶力都好好。」

3000元收留日本軍刀

一般當舖普遍及願意接收的多是金銀珠寶，不過如果二叔公本身對奇珍異寶有研究，有時也會願意接收一些特別物品。陳先生過去也收茅台、威士忌，甚至連日本軍刀也收過：「一個40多歲的男人攞着刀入來，（我當時在想）咁得意嘅！」原來此客人從日本買來軍刀收藏，碰上要現金周轉，便前來典當。陳先生說一般有質素的日本軍刀都附有證書，但那把刀並沒有，剛好自己也有點研究，便用3000元把它收下，即使客人斷當，自己也可留為收藏。不過這客人似乎捨不得這把刀，一直續當了一年多，始終還未斷當。

「七分睇貨，三分睇人」

陳先生笑言，做二叔公「最緊要個人坐得定，唔怕悶」。不過他轉頭又說，其實這份工作一點也不悶：「次次客人攞上來的東西都不同，你永遠不知下一件貨是什麼，所以有挑戰，挑戰一下自己估不估到價、做不做得成這筆生意，幾好玩㗎！」

他更以「打擂台」來形容當舖裏的櫃枱，接受客人的「挑戰」。原來不時有客人帶着假貨或廉價貨來當舖「玩下嘢」，試試能否騙過二叔公。穿恤衫戴眼鏡，一身斯文打扮的陳先生說：「坐得上個擂台，就唔好怯，一怯，你就輸咗一半！」輸人唔輸陣，無論如何也不能被客人「大」倒，「試過有些客人，初頭當大大件、好靚的金鏈；當當下熟咗啦，就拿假表過來，說快些快些，要攞幾多錢，但原來是假表來的。」陳先生說二叔公要「七分睇貨，三分睇人」，客人一踏進門，二叔公便先要把客人「掃描」一下，杜絕蠱惑客。要做一個成功的二叔公，除了要辨別貨品真偽，更重要是有看人的本領。謙虛的他笑言自己也只是「及格」，慶幸多年來沒有在貴重物品上被騙。

由幾十元耳托到200萬元首飾

二叔公眉精眼企，但人心肉做，不時也有客人向陳先生求情，懇求他開高一點價錢。他想起自己收過一件價值最便宜的物品，是一對耳托。有天，一個手持「行街紙」的南亞裔女士來典當一對低金（成色不足）做的耳托，原本只值幾十元，但她希望能當100元，因已「無錢開飯」。陳先生說：「當做下善事，幫幫她」；而她最後也沒有回來贖回這對耳托。

無論是100元的耳托，還是200萬的珠寶首飾，只要二叔公覺得有價值，一律來者不拒。陳先生曾在不同區的當舖打工，什麼人都見識過，「窮的人又有，有錢的人都有，什麼階層的人我們都見過」。有住半山、般咸道的人拿着兩三卡的鑽石、AP（愛彼）、PP（百達翡麗）來當舖，亦曾有闊太一口氣典當百多二百萬元的首飾，是他入行以來，收過最貴重的當物；至於一般人，當物都是戒指首飾陀飛輪之類，以應付日常周轉和交租；至於在麻將館附近的當舖，有很多剛打完麻將的將友因為手氣不好，便過來「轉一轉」；而假日的銅鑼灣當舖則聚滿不少菲傭。記者觀察到，由於長江大押位處油尖旺區，多南亞裔居民，因此大押內告示牌也寫上尼泊爾文。

雖然現時在財務公司借錢簡便，但徐振邦深信當舖仍有生存價值，皆因「快」字，「只要你有金器帶去當舖，兩分鐘就借到錢畀你」。加上不用資產審查、入息證明等，深受已退休的長者和菲傭等歡迎。

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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