銅錫合璧 堅硬抗蝕 青銅氧化 為潛水表披「盔甲」

蠔式鋼——Rolex使用的蠔式鋼（oystersteel）屬於904L鋼，鉻和鉬的比例較高，較為抗磨蝕，打磨後外表比316L閃亮，Girard-Perregaux和Ball Watch近年也開始用上904L鋼。（Rolex提供）

有價有市——Patek Philippe早前宣布今年是最後一年生產編號5711腕表，圖中的5712是具日期月相顯示的款式，官方定價$322,500，二手價格可達80萬元以上。（Watchfinder提供）

【明報專訊】腕表界近年有一種運動表殼物料「新貴」，但說「新」其實不新，說「貴」也比不上黃金，它就是青銅。香港人多統稱為「銅表」，但說法其實並不準確，表殼用的是青銅，跟單一金屬元素的純銅，以及機芯零件常用原料的黃銅都不相同。究竟青銅是什麼？和運動表另一常用物料鋼比較誰更好？

銅在腕表中，可以代表3種不同物料。二手高級腕表平台Watchfinder & Co.鐘表專家Andrew Morgan以英文解釋，更容易理解，分別是單一金屬元素的純銅（copper）、合金黃銅（brass）及合金青銅（bronze）。「現時表殼用到的青銅，傳統來說是銅和錫（tin）元素的合金；而經常用來製作表盤底板、齒輪等零件物料的黃銅，則是銅和鋅（zinc）的合金，因為熔點（melting point）較低，黃銅是歷史上最早的日常用金屬之一。銅合金一般有相當高的防腐蝕特點，令它成為航海業界喜用的物料。」

比純銅堅硬 適合鑄製不同用具

Andrew解釋，相比純銅，青銅更堅硬，適合鑄製成不同用具。「青銅內的銅、錫粒子之間互相融合，建立更緊密的結構，比起淨銅或錫的金屬都要硬。而青銅、黃銅都是以銅為主要成分的合金，故也保留銅的抗腐蝕特質。在氧化過程中，青銅表面會留下一層氧化物，像在物料外層披上一層『盔甲』，保護內層金屬免受進一步氧化和侵蝕。」青銅因而成為早年航海經常用到的物料，近年則成為精鋼以外常用的潛水表物料。

雖然銅表潮流在近年才冒起，但其實人類使用青銅的歷史非常久遠。以中國為例，在甘肅便發掘到公元前2900至2740年出產的青銅器物。在青銅時代過後，人類掌握到冶鐵術，開始廣泛使用鐵（iron）這種物料。鐵的熔點較高（銅為1085℃，鐵為1538℃），物料也更堅硬，比銅更適合用作耐熱的器具；後來人們又發現加入碳（carbon）能令鐵更堅硬，因而發明了鋼（steel）。到19世紀初，科學家發現加入鉻（chromium）能防止鋼材生鏽，發展成為不鏽鋼（stainless steel）。可以說，人類無論使用青銅還是鋼材作為日常工具，出發點都一樣：追求抗腐蝕、耐用的物料。

904L鋼閃亮 316L鋼堅硬

「鋼材本身有很多種類和型號，在腕表業界中，最常用是316L鋼，即在鐵、碳和鉻以外，還加入鎳（nickel）、鉬（molybdenum），以及微量的矽（silicon）、磷（phosphorus）和硫（sulphur）。這些物料組合能夠加強抗腐蝕能力，相反只有鐵和碳成分的普通鋼雖然夠硬，但比起淨鐵更易生鏽。每種鋼材物料有不同的成分組合比例，例如Rolex使用的蠔式鋼（oystersteel）便屬904L鋼，鉻和鉬的比例比316L鋼高，外表更閃亮，也更抗磨蝕，但硬度略遜於316L鋼。」Andrew解釋。

自鋼料進入腕表市場，旋即成為金（gold）、鉑（platinum）等貴金屬以外最受歡迎的物料。 Watchfinder & Co.香港和澳門地區主管Antoine Berardi分析：「在亞洲市場，有幾枚鋼表的表現非常突出，長期受追捧，包括Patek Philippe 5711/5712、Rolex Daytona 116500 LN、Audemars Piguet 15400ST和Vacheron Constantin Overseas 4500V。這些都是已經面世多年的高級精鋼腕表，但事隔多年仍然有其吸引力。如果當初沒有這些經典的精鋼表款，現時的腕表發展可能會變得完全不一樣。」

青銅氧化變色 用於復刻設計加分

話說回來，鋼和青銅用來製表，有何不同？Andrew認為：「在專業層面來說，兩種物料各有優缺。例如在航海業，兩種都是不能或缺的重要素材。鋼材可能較青銅硬，但考慮到長期接觸海水，其抗蝕能力就不及後者；相比起來，青銅抗蝕能力雖然高得多，然而當中的差別是要長期浸在海水中才體現出來，但現實中無人會數以月計地將腕表浸在海水裏。所以說到尾，大家還是從美學角度選擇。有些人喜歡像手術用具般乾淨的鋼（316L鋼正是手術用具常用的材料），也有人鍾情青銅隨時間變色的特質，在氧化的過程中添上一層青色或啡色的氧化物，漸變的色澤效果讓人有溫度的感覺，突顯個人味道。」

Antoine補充，「由於青銅會氧化變色的特點，有品牌傾向將青銅應用到跟歷史相關，或是復刻設計的表款上，例如Panerai Submersible Bronzo和IWC Pilot's Spitfire在市場上也頗受歡迎」。但在亞洲，青銅腕表的人氣及不上金，亦不被視為貴金屬，所以分配到本地市場的青銅腕表並不多。短期來說，青銅在腕表界暫未能超越鋼材，但兩種物料各有捧場客。

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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