style hub：採用剩餘材料 編織陶鍋上的藝術

【明報專訊】這邊廂，大家還對早前於佳士得拍賣到天價的NFT藝術津津樂道，時尚界亦紛紛有意仿效；那邊廂，Loewe則返璞歸真，與蘇富比拍賣行合作，推出充滿質感而非數碼化，並以弘揚手工藝為前提的Loewe Weaves系列。今季系列的主角是來自西班牙的加利西亞傳統烤栗子陶鍋，一種佈滿孔眼的手製黏土陶鍋，孔眼有實用功能，現在則融入不同編織技巧，增加鍋上的質感。

Loewe找來3名藝術家，運用實驗編織手工裝飾烤栗子陶鍋，他們分別是來自日本的Arko，中國的陳旻及西班牙的Laia Arqueros。這批陶鍋均由西班牙陶藝大師Antonio Pereira製作，並在早前與蘇富比「印象派與現代藝術拍賣」的20及21世紀拍品同場展出。

在3件藝術家作品外，品牌還有一批84個陶鍋（A），由工匠以布條、絲帶、繩、皮繩、羊毛線、羽毛和稻草等物料用編織手工裝飾而成。當中不少物料是品牌以往系列的剩餘材料，而這批陶鍋及以相同意念設計的Balloon手袋（B）和其他配飾，則於全球Loewe專門店展出及發售。

查詢：Loewe www.loewe.com

文：溫兆明