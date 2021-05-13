巧手工藝：愛寵迷你版公仔 還原可愛神態

【明報專訊】若掛念毛孩的可愛模樣，除了看相片思念牠之外，也可做一個羊毛氈公仔去留住牠的憨態。「阿蔡工藝」是一家專門訂做羊毛氈公仔的工藝坊，蔡金鎖曾從事雕塑行業40年，在子女協助下，於2018年開始替客人手做羊毛氈公仔。蔡師傅女兒Kacey表示，那時哥哥在臉書營運一個關於自己的愛貓專頁，頗受歡迎，於是他們建議父親嘗試以他養的貓「白叔叔」為模本做出一隻羊毛氈公仔，女兒表示，爸爸「嘗試將他以往的手藝結合現在時下流行的事物」，公仔放上臉書後獲得不少讚好；於是爸爸自學兩年後，便開始營運這門小生意。

輕黏土做骨架 逐針刺進羊毛

蔡師傅做的羊毛氈公仔跟坊間有少許不同，他先用輕黏土揑出動物的大致骨架，再逐針把羊毛刺進表面，最後黏上眼珠、鬍鬚等。「說出來不是很複雜，但做起上來，真的要慢慢逐針逐針做出來。」蔡師傅說。要把貓狗做到形神俱似，在神態、外形、身體比例上也要花一番工夫，缺一不可；「最難做是眼神，人家眼神斯斯文文，你做出來的眼神好惡死，就不像了」。蔡師傅為了準確捕捉貓咪眼神，會根據寵物相片中的眼睛顏色來調校顏料色彩，把顏料和玻璃膠混合，再加入買回來的半圓玻璃球中做出貓眼。放在桌上的貓咪羊毛氈公仔，眼珠彷彿會跟着人的視線骨碌碌地轉動，靈巧可愛。

製作需時2月 客人道謝感滿足

蔡師傅訂做產品包括茶杯羊毛氈公仔、像真相架公仔、大頭BB公仔等款式，客人先下單付款，再傳送寵物正面、側面和背面的相片，他做好羊毛氈公仔後會先拍照傳給客人查看，若有需要會再修改，最後把完成品寄送至客人手上，整個流程大約1個半至2個月。雖然做一隻羊毛氈公仔對已60多歲的蔡師傅來說相當傷眼用神，但客人的迴響也是他滿足感的來源。Kacey回憶，有些客人會為自己仍在養的寵物訂做羊毛氈公仔，客人收到公仔後，會把公仔跟寵物一起拍照，再傳給他們道謝；也有客人收到成品後，大受感動，Kacey說：「有一次，一名客人訂做了5個相架，她收到之後就摸着羊毛氈公仔的毛在哭，彷佛摸住自己的貓一般。我覺得這樣能夠安慰寵物主人。」

■阿蔡工藝

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