《聖荷西謀殺案》重演 風景不再 活出尊嚴

大屋如監獄——舞台設計由葉卓棠負責，場景有很多細節，如Ling留給Tang的告示貼，Tang最愛的吧枱，而大屋的中間設有柵欄，如同監獄。（Kit Chan攝）

【明報專訊】莊梅岩所寫的劇本《聖荷西謀殺案》，相隔12年再次搬上舞台，觀眾閱讀此劇時反應跟12年前不同，對於謀殺的暴力不再議論紛紛；導演甄詠蓓參考前人經驗，處理手法更為成熟，舞台的感覺虛實並置，恐怖氣氛層層推進，最後故事情節是3名主角面對生存的抉擇，突顯人心醜惡。公演來到尾聲，且看兩個女士怎樣說今次作品跟以往的異同。

舞台劇《聖荷西謀殺案》，是香港編劇莊梅岩2009年在香港藝術節委約及製作的作品，當時此劇大獲好評，很快就再次在本地及海外公演，亦獲得第19屆香港舞台劇獎的「最佳劇本獎」，以及另外3獎。今時今日重演，導演是被譽為才女的甄詠蓓，3名主角分別由田蕊妮、潘燦良及溫玉茹飾演，同樣口碑甚佳，餘下幾場門票全部售罄。

進入香港演藝學院的歌劇院，不期然被舞台上一間完整的大屋震懾。在開場前，大屋大部分位置都被朦朧的屏風阻擋，觀眾只能從一個沒有屏風的角落，窺視客廳，這裏佈置了棕色的兩座位沙發和漂亮的酒紅色單人沙發，旁邊還有古典優雅的茶几和枱燈，觀眾很快會聯想到，場景是西方國家郊區的一間房屋。

翻開場刊，編劇莊梅岩寫了一句「P.S. 重看自己2007年下筆的作品，我覺得《聖荷西謀殺案》是一個過了時的劇本」。她在場刊上接續分享原因，是劇本捕捉了一去不復再的風景，那個沒有為自己尊嚴、佔據借來的地方的時刻。可能是這個「P.S.」很深刻，也成為不少人後來評論這場表演的切入點，劇本其中一幕，有來自中國大陸、台灣和香港的人在同一個屋簷下，聊起政治話題，雖然有些尷尬，但仍然能聊得開，那是其中一道不復再的風景。

對暴力麻木？ 施暴者要「還」

故事講述一個從香港移居至美國聖荷西（San Jose）10年的女子Ling（田蕊妮飾），懷孕的Ling和丈夫Tang（潘燦良飾）住在人煙稀少的郊野山區，她的一名兒時玩伴Sammy（溫玉茹飾）前來探訪，但這次探訪加劇了Ling和Tang的婚姻危機，揭露了各人的創傷和壓力，也揭露了可怕的殺人事件。

來自兩岸三地的人在大屋中互動的一幕，在情節上是重要的轉捩點。香港人Tang希望來自中國大陸的兩夫妻Patrick（葉進飾）和Zoe（趙伊禕飾）能投資自己的商業計劃，Ling帶來台灣人明哥（朱栢謙飾），希望介紹給單身的Sammy，那個晚上，一輪激烈的討論過後，大家一起BBQ時Zoe因事受傷，引發Ling和Tang的衝突。但說到此幕，莊梅岩相信現在兩岸三地的人，大家的距離更大，多了立場和價值觀上的衝突，大家的身分認同亦有改變。

因為近幾年的社會變化，觀眾也不再一樣，莊梅岩的觀察是，在今次的重演中，明顯感覺到觀眾對於謀殺的議題沒有那麼肉緊，她覺得是觀眾對容忍暴力的程度高了，她說︰「我們不再那麼激動，但是否代表我們不知道那些是暴力呢？未必的，我覺得這是有趣但令我擔憂的地方，我不確定我們是對暴力麻木了，抑或我們調校自己的狀態，不讓這些暴力傷害自己……可能只是抑壓了情緒，但其實施暴的人不知道自己什麼時候要『還』的，就像劇入面Tang一樣。」Tang在控制狂Ling的監管下度日，Ling希望有一個和諧的家庭，總是要求Tang配合自己的安排，例如要他接待自己的好友Sammy，而不准他約見Patrick和Zoe，最終長期壓抑欲望的Tang在臨近結局的幾幕大爆發，這就是莊梅岩說的，要「還」。

從政治角度解讀劇本

現在的觀眾傾向從政治角度解讀劇本，莊梅岩認為很合理，觀眾要引用對白說出平日心中所想，是要發泄。那句就是台灣人明哥在兩岸三地人面前，對香港人Tang說的台詞，甄詠蓓也特意寫在導演的話中︰「你說的是生存，而我說的，是如何生存得有尊嚴。」甄詠蓓提到，好幾次她在劇場中聽到這句對白後，觀眾稍頓一下，就鼓起掌來，甄詠蓓總是鼻頭一酸。她覺得這個劇本不是過時，而是經典的作品，在重演下接受時間的洗煉，看能不能在不同時代有不同的詮釋方法。

劇本「過時」抑或永恆？

不過作為編劇，也是一個藝術家，莊梅岩說她的劇本「過時」，更加是在個人創作上，不想重複寫同一個風格的劇本。她形容這個劇本是「一間屋，幾件事堆積，幾個角色，跟住爆」，類似挪威劇作家易卜生的作品，可以是永恆的寫法。易卜生生於19世紀，被譽為「現代戲劇之父」，他當時的作品有別於以往講道德教育、好人有好報的戲劇，創作有濃厚現實主義色彩，以劇作剖析社會流弊。他的著作《玩偶之家》，講述女主角娜拉得知她為丈夫做的事，變成丈夫要求離婚的原因，於是出走，希望永遠離開那個家。在當時父權至上，女子要委身於家庭的社會，出走的結局引來極大迴響，也代表女性自主意識抬頭。甄詠蓓說該劇本的女性主義主張適用於當下，其實就是作品不會過時的例子。

回到寫法上，莊梅岩說這劇本是接近「三一律」寫法，也就是要求劇本的時間、地點一致，表演也是一致沒有多餘情節，例如《聖》就一段朋友到訪的時間，在一間大屋中，發生一個揭露各人過去與婚姻問題的故事。莊梅岩認為自己未必會再用「三一律」寫法，而她寫的劇本一向着重對白，但她重看時反而覺得對白太過飽滿，其實可以給創作團隊更多的創作空間。

甄詠蓓近年甚少執導大型舞台劇製作，今次劇作演員人數少，以對白為主，也有相當難度。網上曾有匿名評論，認為《聖》的燈光與音效太過浮誇。甄詠蓓指她的考慮，在於如何在這麼大的歌劇院，把台上演員的能量送給觀眾，所以燈光和聲音用得比較重，場景用上整個劇院般高的大屋，看似非常誇張，甄詠蓓有感香港舞台劇很少有漂亮的家居景，特意與負責舞台設計的葉卓棠合作，設計完整的大屋，填滿舞台的空間，就算坐在「山頂位」的觀眾也能藉舞台設計、燈光和聲音的配合，感受到舞台的力量。

虛實並置 屏風層層寓意

甄詠蓓也花了很多心思營造虛實並置的感覺，以達至故事尾聲的異化。一開始，人物角色的塑造、情節發展及互動也是非常寫實，你或許可以在身邊人看到角色的影子︰好高騖遠、想要擺脫另一半的Tang；因醜事離港，放逐自己流浪的Sammy；以為自己控制對方是愛對方的Ling。最初他們的對白能呼應現實的兩性和人生問題，可謂相當精警，然而當故事去到謀殺案的方向發展，就不能寫實下去。莊梅岩常說自己寫《聖》，是想寫一套心理驚慄片（psychological thriller），所以導演在間場時用上紅藍等燈光突出冷漠、危險的氣氛，顏色打在發生過命案、也象徵愛情與婚姻的大牀，加上重低音的音樂，敲物和踏在木樓梯時「咿咿呀呀」的聲效，教台下觀眾感受到恐怖氣氛。甄詠蓓說這些是Tang的心理聲音，代表他在這間大屋的過去，以前此劇上演時，故事來到謀殺案的部分，有些觀眾會笑出來，但今次在各種舞台劇元素配合下，恐怖氣氛鋪陳得更好，推進劇情更順理成章。

另一個很有趣的安排，是布景的幾層屏風會在重要的情節發生時升起，例如開幕時第一層屏風會升起，觀眾由窺探一個角落，到見到完整的大屋底層，廚房、吧枱和客廳；之後兩岸三地人聚集那幕，較後排的屏風又再升起。劇院佈置為一整間大屋，屏風一層一層，更能突出這個家是監獄的意思，柵欄的設置也是這一寓意，同時這設計也加強此劇虛實並置的感覺。來到最後一幕，全部屏風落下，觀眾又只能窺探大屋客廳的角落，但故事結局已無可挽回，生還的人，在這個像監獄的家，歷史一直輪迴，無人能掙脫「謀殺」的束縛。

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

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