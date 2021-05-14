沙發薯：老一輩如何擁抱新青年

【明報專訊】MIRROR演唱會滋潤一眾鏡粉的心靈，充滿各大小傳媒的篇幅；另一邊廂，ERROR主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，憑着比前作更癲更喪的遊戲，亦成為網民熱話，兩個兄弟男團平分秋色。

無寶不落的政客，當然也看準機會，大肆消費這些新星。年屆七旬的葉劉淑儀，煞有介事地在立法會質詢商務及經濟發展局長邱騰華，政府如何幫助姜濤、MIRROR及ERROR等打入內地市場。當然，如果有人續問葉太的話，或許發現她根本不知道MIRROR十二子姓甚名誰，不知道2019年曾經穿黑衣戴黑口罩被查身分證的那個姜濤，在演唱會完結前大喊（可能就快成為禁語的）「香港加油」；亦不知道ERROR那個粗口橫飛、玩盡屎尿屁和男性下體、低級趣味抵死核突卻令觀眾看得咔咔大笑的節目，根本無可能通過內地審查。再者，如果她知道那個在深圳河以北爆紅的男神陳偉霆是誰，還有向人民幣奔跑的創意達人王祖藍，或在內地登台而被香港樂迷離棄的Supper Moment，哪個有靠政府幫忙？葉太樂意成為年輕人跑道應被表揚，但知之為知之，不知為不知，以為口頭上佔佔便宜就可以拉近世代距離，獲得年輕人支持，人生七十也太天真。

既然世代更迭之潮流不可違，那麼，認為「一代不如一代」，蔑視甚至放棄年輕人的收成期中老年，應如何自處？網台喱騷的新節目《老戲橫秋》或能提供部分答案。喱騷創辦人杜汶澤因為政治取態被封殺，他邀請遭遇相似的影帝黃秋生拍攝真人騷，更由採訪7‧21元朗黑夜而被控告的港台編導蔡玉玲負責製作。節目內容非關政治，而是帶黃秋生走進年輕人的世界，學習他們的文化，聆聽他們的心聲。

黃秋生3年前參與ViuTV節目《人住公屋我住公屋》，走訪丹麥和法國的公屋。那時還未發生反修例運動，但當時已感覺他像滑牙齒輪，對所有事物都提不起勁，口中只怨香港社會環境逼人，負能量爆表。他在新節目承認自己經歷了7年低潮，最近半年才醒覺要重整自己。節目中遇見的年輕人，或許能為他帶來一些衝擊。

支持年輕人創造未來

首集的「衝擊」已經非一般，他要跟年輕人學習電臀舞——這種以擺動臀部為招牌動作、舞者多穿著露臀裝束的舞蹈，不少人都覺得太性感，甚至以有色眼鏡看之。接近六旬的大男人黃秋生，接受20多歲的女舞者指導，在鏡頭面前扭動屁股，起初他不甚願意，坦言並不喜歡電臀只喜歡探戈，接着一邊硬着頭皮擺着動作，一邊說自己做不來，「唔通返屋企咩」。舞者明白黃秋生與她們有年齡差距、「Energy不同」，一下子叫他學一些從未接觸過的東西，像是入侵他的世界，的確有困難，所以也願意耐心教導。後來大家和而不同分享觀點，再經過兩天的訓練，即使黃秋生仍未能牢記舞步，扭臀時仍然忸怩，但他已經從中找到樂趣（可以鬆筋骨），作為專業表演者，他仍努力與舞伴們完成整個舞蹈表演。

學過新文化，黃秋生依然是那個見慣世面、對事物再難有激情的阿叔，但他坦言欣賞年輕人對自己所愛的熱情，因為這種熱忱往往超越利益。他也明白未來是屬於年輕人，作為長輩，自覺有責任支持他們創造未來，就算價值觀不盡相同，或者力之所及未能幫忙，能夠陪伴已經很好。簡單幾句，已證明他與葉劉之類不同。

經歷過近年的社會運動，不少人對香港新青年的確改觀（或好或壞），但無可爭議的是，年輕人需要的，並不是老一輩打點一切，而是為他們提供創造未來的空間和自由，可恨這自由土壤已被摧毁。近日有調查發現，受訪青年對未來感到極度悲觀，六成人更希望移民，扼殺他們未來的兇手，正正是他們的長輩。

文：梁慧思