搞清害蟲來歷底細 揀啱「武器」 一舉剿滅

防蟲膠條——專家指在門底貼上防蟲專用膠條，把縫隙封起來，也有效阻止害蟲進入家中。（受訪者提供）

使用建議——這支殺蟲水的使用建議，提及可在害蟲經常出沒的角落噴上一點來達到預防效果。（唐可怡攝）

【明報專訊】踏入夏天，到處生機勃勃。看見路邊花草盛開，小鳥到處飛舞，心情都開朗起來。但與此同時，在家潛伏已久的昆蟲都開始活躍。不止帶來心理恐慌，某些昆蟲更會帶來滋擾、病菌，影響家人健康，苦不堪言。

我們都知道滅蟲「唔使用劍嘅」， 但坊間滅蟲用品的成分、用法五花八門，讓人眼花撩亂，到底怎樣選擇才有效對付蟲患，「為民除害」？

選擇除蟲產品前，宜先認識它們的基本除蟲原理。從事滅蟲工作幾十年的香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源（Peter）表示，市面上的除蟲產品一般分兩大類——化學滅蟲劑、物理除蟲產品。前者包括最常見的直接噴劑、傳統蚊香，以至近年流行的除蚤煙霧彈等；後者則泛指一些用物理方式驅趕、抵擋、捕捉或殺死昆蟲的產品，如蟑螂屋、烏蠅紙、門擋、活門渠蓋等。

小強看大小推斷「來源地」

至於哪類產品比較有效，於香港大學環境管理科學碩士畢業、有7年滅蟲經驗的觀林滅蟲公司創辦人鄭國鏗（Henry）認為，效用須視乎實際環境、蟲害種類、家庭成員與寵物的體質等來決定，難言哪種除害劑與滅蟲產品較優勝。

梁廣源也表示，要選擇最適合的產品，宜先觀察家中出沒的害蟲屬什麼品種。他從家中書櫃拿出由食環署編寫的《防治蟲鼠手冊》，列舉了香港常見的害蟲，有跳蚤、蟑螂、蚊子、白蟻等，每張圖片都十分清晰，讓記者看到直打哆嗦，他笑說：「見得多，你就唔驚㗎啦。」

梁以大家最關注的家居害蟲——蟑螂作例，常見有3種，包括平時在街市或雨後在路邊亂竄的「美洲蟑螂」；在居家環境生活、體型較小的「德國蟑螂」；以及比德國蟑螂身形更細長、反應很快的「棕帶蟑螂」。「如果在家中見到大大隻的美洲蟑螂，絕大多數情况下都是從外面爬進家裏，封好門窗出水口就能改善，如果看到牠們已經進入家裏，可以使用直接噴劑殺死牠們。」若是其他兩種蟑螂，比起從屋外闖入，牠們更大可能是跟你「同一屋簷下」，在你家中生活和繁殖。因此，一些藥餌、蟑螂屋更能幫助屋主剿滅躲藏家中角落的「餘黨」，當然也可用噴劑來處理突然出現的蟑螂。

合成除蟲菊酯 效力持久力各異

在市面經常看見一些聲稱「全效」的滅蟲產品，標榜可以殺死多種害蟲，比如蚊子、蒼蠅、螞蟻、蟑螂、衣魚（俗稱「書蟲」）等，當真一支通殺這麼方便？中大化學系前講師鄺士山（K. Kwong）表示，市面上絕大多數家用產品的有效除蟲成分都是「合成除蟲菊酯」，是一個由環丙烷與有機醇所組成的化學結構，能使昆蟲神經細胞中的鈉離子通道難以正常運作，導致牠們出現一系列的抽搐、癲癇、亢奮等反應，最後因無法控制大部分身體機能而死亡。由於大部分昆蟲的生理結構都相似，故此理論上同一化學成分確能對付多種昆蟲。

科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑、化學系研究生鄧俊威（Brian）補充，合成除蟲菊酯有很多種類，不同種類有不同化學結構和特性，比如一些更有效穿透脂質，因此能更快進入昆蟲腹腔，相對更快「致命」；也可能有一些結構能夠使其化學物更不容易被分解，從而令殘效的時間更長。因此所謂的「針對性」，可能是選了某一種對特定昆蟲影響更大的化學物質作為其產品有效成分，達到針對的效果。

曱甴也挑食 注意藥餌口味

梁廣源進一步表示，用化學產品來防治蟲害也有不同取向，簡單可理解成「驅趕型」和「誘蟲型」。前者例子有驅蚊水、蚊香、直接噴劑，藉着釋放出昆蟲不喜歡的「氣味」，使牠們不靠近該特定範圍，例如噴灑殺蟲水，除了直接滅蟲以外，殘效亦令害蟲不靠近，產生驅趕效果；「誘蟲型」的例子則包括蟑螂屋、藥餌，它們會散發出對昆蟲來說「充滿誘惑」的味道，吸引牠們接近或吃下，從而困住或毒殺牠們。這些所謂誘惑的味道未必來自食物，有些蟑螂屋會添加一些昆蟲荷爾蒙來吸引牠們。Henry教路：「有些蟑螂『很有性格』，會揀飲擇食，你家蟑螂未必喜歡你這次買的這個品牌，可能要多買幾款輪流試。」

文：唐可怡

編輯：梁小玲

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