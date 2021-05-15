正確使用：不同品牌忌亂溝 遠離家貓魚缸

【明報專訊】香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源提醒，使用除蟲產品時須注意空間。如果在蟑螂屋前噴上了帶驅趕效能的噴劑，蟑螂聞到討厭的味道掉頭走，結果蟑螂屋無蟲「入住」，減弱了整體除蟲效果。如果真的剛好在蟑螂屋附近使用上直接噴劑，用後記得用清潔劑徹底清除味道。

殘留驅蟲劑氣味 蟑螂屋廢武功

滅蟲公司創辦人鄭國鏗也提到，使用不同品牌的化學除蟲產品要更小心，廠商研發產品時都有不一樣的配方，混合使用可能會產生意料之外的化學反應，輕則藥效抵消，重則可能產生對人體有害的物質。儘管可能不大，但不太建議在同一空間混合使用多種化學除蟲產品。

化學除蟲產品對人寵安全嗎？中大化學系前講師K. Kwong、科大化學系理學教育助理教授陳鈞傑及化學系研究生鄧俊威均表示，就目前不同化學除蟲劑成分來說，合成除蟲菊酯產品對人體來說是相對安全的選擇，對其他哺乳類動物影響基本不大，唯獨貓除外。K. Kwong解釋，貓的肝臟缺乏可分解除蟲菊酯的酶，如接觸到一定劑量，或會引致嘔吐、抽搐，甚至肝衰竭。另外，除蟲菊酯對水中生物、魚類來說也是毒藥，使用這些產品時切記避免在魚缸附近噴灑，或在使用煙霧除蟲彈時，記得把魚缸移開或蓋好，否則害蟲死了，魚都跟着「反肚」。

保持家居清潔治本

只要選擇受政府監管的產品，配合正確使用方式，一般對人體無害。但鄭國鏗提醒，家居除蟲，不應完全依賴滅蟲產品，「曾經幫助長者家居滅蟲，現場環境雜亂，到處都是紙皮與食物，害蟲有很多躲藏的地方，同時又有足夠食物，你一邊殺蟲，牠們一邊轉移陣地，找其他地方『另起爐灶』，其實不治本，問題仍然存在」。

他補充，除了人類的食物，紙皮、牙膏、人的皮屑，甚至木頭都可以是昆蟲的糧食，因此除了妥善保存食物外，定期打掃清潔，使用有蓋垃圾桶，不堆放雜物等，也能有效降低蟲害風險。

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