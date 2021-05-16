周日話題：在最暗的夜，我們追逐着光

【明報專訊】一連6場的Mirror One And All演唱會，將2021年的Mirror／ViuTV熱潮推向最高峰。

自2018年第一季《全民造星》後成軍，到去年播出的電視劇《男排女將》頗受好評、姜濤個人單曲《蒙着嘴說愛你》在疫症期間爆紅，Mirror過去兩年半其實一直在穩步上揚，成員相繼推出單曲，又亮相劇集、綜藝，拍攝多個廣告，受到愈來愈多人的認識和喜愛。不過，一直到了今年，他們才真正成為一股旋風級現象，在短短數月間橫掃全香港，成為街知巷聞的名字。這當然歸功於十二子和經理人團隊一直以來努力的累積，但另一方面也多得數月間一連串標誌性事件所引發的連鎖效應。

元旦日，姜濤以21歲之齡，破紀錄一舉奪得叱咤「我最喜愛歌曲」及「我最喜愛男歌手」獎；不到一周後，民主派初選參與者遭到大搜捕，其中何桂藍在獄中撰文，提及她被捕前夜一直在聽姜濤、盧瀚霆、柳應廷的歌，後來又提到還押後第一次「喊到收唔到聲」正是因為在收音機聽見Mirror團歌Warrior，在抗爭者之間引起一波關注。隨後「神隊友」TVB大方推波助瀾，先有扮薑蓉惹來劣評如潮，後有193與153隔空對話，又為ViuTV旗下兩隊組合吸引了新一批支持者；再到4月中Chill Club頒獎禮，姜濤發表「亞洲第一」感言、430「姜濤誕」盛况、一票難求尾場門票炒到23萬元的One and All演唱會，不管你是否粉絲，近期恐怕都逃不出這股兇猛的Mirror熱。

忘記受難者 自顧自狂歡？

無論是瘋迷Mirror，還是近兩周晚晚準時捕住電視機等睇Error再上網瘋狂討論，都無可避免被說成又是香港人娛樂至死的基因作祟。2019的鮮烈記憶仍未褪色，無數人正在或即將面臨牢獄之災、流亡之痛，Viu粉卻頭也不回地跳進娛樂國度，似已將受難者們拋諸腦後，自顧自狂歡。有人稱／斥之為逃避，某種意義上大概是事實。疫症爆發初期，街邊一個無名阿姐對着電話疾呼「我想行開下，忘記咗呢個世界」的片段在網路上廣傳，收穫大量共鳴；事隔一年，一切變得更爛更糟，又因疫症關係，連尋常的透氣位都被剝奪。面對今日香港的爛鬼現實，生活於此地的人們急需一個逃生口，嘗試找尋方法疏導情緒、保持精神健康，只能說是很合理也很必要的求生本能。

2019年，香港公民社會在憤怒中爆發強大的動能，街頭、文宣、消費、國際多條戰線，各路人馬出謀獻策、身體力行，以眾人的行動合力改變一座城市，蔚為奇觀。社會運動在2019年底區選迎向最後一次高潮，此後在各個層面受到瘋狂打壓，能量如泄洪般潰散，整座城市的基調，換成薄霧一般瀰漫不退的無力感。尤其在國安法通過後，行動的成本突然變得極端高昂；當行動不再可能，其結果就是盼望也無以生存。

係咪仲有路走／sorry我想唞唞

在演唱會中，Lokman與Edan一同獻唱《香港地》，唱出經典歌詞「同熱愛這片土地／大家刻骨銘記／愁或喜／生與死／也在香港地」後，原版中段本來接着rap出「經過幾多谷底香港仔仍然係香港仔／見過幾多風浪香港人仍然係香港人」、「七百萬隻螞蟻／唔容易走埋一齊／向住同一個方向睇／一定會搵到大前提」等正向話語，然而若在2021年重提，未免過分虛偽。演唱會的新版本換成Lokman以自己的創作訴說愁城的無力感：「最怕信念不經不覺流走／失意係咪十常八九／勇氣去迴避是與否／慢慢變得冇追求／唔想再追究／係咪仲有路走／sorry我想唞唞」，突顯Mirror十二子與香港人同呼同吸的特質。

平凡的年輕人 憑信念創造奇蹟

由電視台捧出的組合，除了最正路地做歌派台之外，還有劇集、綜藝讓他們多方位地展現個人魅力，持續圈粉；十二人又幾乎都是受社交媒體餵哺成長的一代，經營網上社群的觸覺敏銳；再加上早期鐵粉的熱情以及雄厚財力，為他們維持人氣，也創造了一些媒體話題。不過，最關鍵的終究是《全民造星》：作為真人騷而非單純的歌唱比賽，《造星》將十二子的起步點坦露在全香港觀眾眼前。早期觀眾（以及後期努力補習的粉絲）會知道，原來的他們不過是你我身邊的普通年輕人，各自懷抱着夢想，卻苦無機會出頭。歌唱天賦優異的Jer，本來已經面對現實當起記者，視《造星》為最後機會；而在比賽首輪被淘汰的瞬間，對他來說即意味着夢想的落幕。Jeremy過去屢次參加各種比賽、選秀，又屢屢在海選階段被淘汰，身形高䠷、長相獨特的他，卻總是被批「太韓」、欠缺個人風格，再怎麼努力也總自覺不被看見。AK曾經往韓國當練習生，然而不久就被中止了出道計劃，回港後當上舞蹈員，只是始終不甘於伴舞的角色。姜濤更是最戲劇化的一例，肥、毒、沒朋友、沒異性緣、初中輟學的成長故事，已經被重複過無數遍。

這十二個男生，本來就是廣大平凡年輕人的寫照，身處壞時代，社會流動性低，加上近年本地唱片業不斷萎縮，本地歌影視出品難與全球的優質作品競爭，觀眾聽眾不斷流失，大環境彷彿注定他們失敗；空有一身才華與夢想，卻無用武之地，只能打份牛工，在營營役役中消耗掉大好年華。然而他們就是在不可能之中，創造了奇蹟。不是逆市奇葩那麼簡單，而是，唔理事情有幾困難、環境有幾亂，還是有可能逆轉勝：此刻的香港，需要有這種故事，讓人相信，「香港人仍然可以發夢」（AK在演唱會尾場的感言），仍然可以憑藉信念和努力改變命運。在這一灰到底的時節，人們之所以追逐明星，無非是因為，需要那一點點亮光。

我在自己的交友圈中，還觀察到Mirror/Error現象中一個有趣的細節，就是一旦入坑，幾乎馬上就開始社交媒體上瘋狂討論，眾人都渴望成為這個文化共同體的一部分，再次與同路人共享一套特殊語言。或許是因為經過難以相聚的時期，人們格外珍惜流行文化帶來的連動與共震；對我個人來說，這種經驗甚至召喚了2019年的一些記憶，特別是那些深刻意識到自己與他者成為同一的瞬間。那份近乎宗教式的熱情，除了源於對十二子的欣賞和喜愛，也寄託了想香港文化翻生，甚至再度走向巔峰的渴望。在本土文化即將在融合中滅絕的普遍焦慮間，姜濤卻在頒獎台上說：「香港歌手一定可以再次成為亞洲第一。」——確實是豪言壯語也確實天真，但誰又敢說不可能呢？

持續創造香港獨有文化身分

實實在在做緊嘢

在政治上，香港當然再也沒有天真的空間，連最最渺茫的可能性都不復存在。法治全面崩壞，無數人為了民主陷獄或流亡，選舉制度「被完善」，人民不再有權利選出屬意的代議士。在可預期的將來，民主不再可能，自由每日被蠶食，一般人所能做的，大概就只剩下盡力持守、飼育香港人的文化身分，繼續高聲疾呼我們熱愛這片名為「香港」的土地——很多人都instinctively感知到，Mirror/Error的迅速崛起不是一個單純的流行文化現象，我想這就是原因。這不是慰藉也不是逃避，而是實實在在的做緊嘢。持續創造香港獨有的文化身分，或許就是刻下最重大的戰鬥。

其實也可以預想，這些今天看起來人畜無害的東西，在不久將來都會被批鬥、然後再被outlawed，畢竟香港人作為一個擁有獨特文化身分的族群，將不被允許存在。誰都知道，香港正在倒數計時，但總之，我們爭取僅餘的時間，盡做。Mirror/Error現象證明，即使現况如此不堪，這裏終究拒絕扮演一座悲情城市。我們依舊保有笑的能力、搞爛gag的能力、連結的能力。在最暗的夜，我們盼望。這面鏡子所折射的，其實是香港強大的韌性。

文˙查映嵐

編輯•馮少榮

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