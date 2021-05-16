未來城市：想印但無紙？出版界災難——紙廠鬧紙荒

【明報專訊】持續的疫情對各行各業造成嚴重打擊，零售旅遊業固然首當其衝，看似與出入境管制和群體活動互不相干的出版業，原來也處於水深火熱。近日出版界大叫救命，自農曆年起紙價瘋狂飈升，最大鑊的是缺紙情况開始出現——有印刷廠聲稱有客落單也未必有紙開機，有出版社的出版計劃險些受阻，也有雜誌四出撲紙不成。有錢都解決不到問題，原因為何？缺紙的成因又揭示了業界怎樣的潛在危機，甚或翻身機遇？

紙價急飈 全城缺紙

香港印刷業商會會長梁兆賢本身是中華商務聯合印刷（香港）有限公司董事總經理，由於印刷廠在香港和內地3個城市都有生產基地，他一直密切留意紙張價格的波動。他指2020年疫情初期，由於全球採取觀望態度，許多活動取消，對印刷品的需求減少；中國製造量上，書用粉紙大減11-12%，書紙則減了2-3%，紙價在首3季度維持於相對低的水平。但2020年第4季度卻開始回升，緊隨的農曆年過後紙價更迅速飈升，「不同品種的升幅不同，有些升近四成，有些三成。升最多的是卡紙，升了75%，做書封面、包裝、疫苗盒都要用很多」。

書籍設計師胡卓斌感同身受，他經營的紙藝公司製作大量刊物和印刷品，日常運作上多與紙行直接洽商，認為問題非常嚴重，「即使市價不是加好多，可能由$200一令（ream）變成$240，平時8萬蚊印的書，可能去到9萬幾蚊，聽上去不是差好遠，但重點係無嘛，想給錢都無！」

Breakazine主編彼表示，去年年尾已第一次收到通知，團隊想要的紙沒貨，現時已開始蒐羅七月號的用紙。 胡卓斌是該雜誌的設計師，他介紹該雜誌過往常用小說紙印製，特點是輕身、厚身和觸感柔軟。以「我現時自己肯做飯」為題的最新一期在印刷前幾天仍四處搜括用紙，最終胡卓斌情商紙行將倉底貨翻出，半價交易，「內頁這次大半本都是粉紙，封面紙其實好平，是一種好平的粉卡，一般人用來包裝外盒，我們夾硬用而令大家覺得好像很有質感，這是設計師的trick。」權宜之計，他說恐難複製。

鬧紙荒的成因

1. 回報低 存倉量少

因乜搞到鬧紙荒，行內眾說紛紜，莫不指向疫情影響。胡卓斌認為首先要歸因平價紙的先天限制，令存倉貨量一向不多。「平紙的問題是，它跟貴紙的大小重量都差不多，佔的地方無佔少咗，而香港的租金太貴，個倉不會太大。」站在紙商角度，即使肯定平價紙「有市」，因為毛利低，也決不會存放太多，「因為即使全世界都要這類紙，就算租多十個倉的所有平紙都賣得出，其實不會賺好多」。

2. 疫下產能減少

若紙廠存貨不足，如往常訂紙為何不成？胡卓斌指疫情令全球許多大型活動取消，紙廠相應減產，除了因需求減少，也為了將前年生產下來而未及消耗的紙先用掉，加上未敢相信來年經濟全面復蘇，生產也相對保守。他解釋，紙其實並非「唔用住就繼續擺吓先」，存放有一定風險，「紙會吸濕，吸了濕氣鬈鬈地的話，放到印刷機印永遠就不能套得正，特別是小說紙、書紙，不能放太久，放太久就印不到」。

此外，疫情令運輸成本大增。平紙主要靠陸路或船運，每到一個地方要進行隔離，牽涉巨大的時間成本，紙不是說要，就馬上能運抵，亦令紙廠對毛利較低的成品生產意欲減少，「平紙毛利可能有十幾percent，因為被運輸食咗，得番5%。你若是老闆，還做不做這批紙？有些貨本身不能承受加價，不是客人不能承受，而是生產者，因為會影響市場的定位」。再者，紙張不能長期置放在濕度高的環境，也增加了海運的難度。

3. 為防食貴價 囤積居奇

產量有限造成缺紙，但胡卓斌認為印刷廠和用家某程度上也有份促成這次紙荒——有充足現金流的用家怕漲價而囤積居奇。「紙的產量減少，紙行的業績便不想跌得太厲害，假設本身賣100 units的紙，現在只有70 units在手上，不會想自己的生意只得七成嘛，又知你們都要用紙，所以點都會加價。當印刷廠、end user知道接下來一定會加時，可以做的動作就是跟紙行傾，在這個時間點上先落order，訂定一年的，不理用不用得完，點都抵過自己要食貴價」。而這樣的情况導致市面上的貨存都被「有錢」的用家壟斷，慘劇就發生在不太能搵到食的公司，「個個都hold貨時，市場就不夠貨，不夠貨時就會有些人加價賣出來，就貴囉。紙商看見有人加價賣出來，又再加上去」。他指出，小公司先不論有沒有足夠資金預訂一定數量的紙，下期有無得出版也說不定，再者無處存放，「運輸本身也是成本，買定4期的紙要運到一個地方，再分4期運輸出來，到頭來可能省不了多少」。

4. 造紙成本上升

梁兆賢認為紙張價格上漲與疫情關連不大，反而更應歸因於材料成本整體上升的宏觀趨勢，一大關鍵是造紙的原材料木漿。他解釋，經濟低迷令木漿的價格早在2019年第2季度開下滑，到了2020年的第2、3季，便維持在一個歷年來的低水平，「葉漿價格約每噸人民幣3500-3800元，針葉漿價格每噸約人民幣4500-4700元。漿廠出貨價在成本邊緣，甚至乎出現虧損」，價格卻在第4季度開始回升，與2020年第1、2季度低位比較，升了50%，「我的判斷是因為長期維持低位，由經濟不好到很多經濟活動恢復，就希望升番」。而疫情下，集裝箱緊絀，航運費用急升，也令木漿成本進一步攀升。

另一方面，中國年初正式落實全面禁止廢紙等廢品進口，梁兆賢指出，一向靠廢紙再造的灰色底包裝卡紙因而改用木漿取代。加上限塑令的實施，某些原以塑膠製造的產品被紙製品取替，例如以紙袋代替膠袋，進一步增加木漿的需求，變相影響木漿價格。此外，造紙所用的煤炭和化學原料的成本均見上升。

5. 環保政策淘汰不合格紙廠

中國大力推行環保政策後，嚴格監控排放，另一邊廂，無法符合環保要求的紙廠在規管下也被淘汰。梁兆賢指政策對廠方的VOC（揮發性有機化合物）、碳排放、污水處理訂下清晰標準，甚至在線實時檢測排污數據，超標則要停產，一些忽略環境成本而製造大量平價紙的中小型造紙廠因而倒閉，上市企業成為主流。他認為當此類低質素平價紙在市場上的供應大幅減少，對正規而價格稍高的紙品之需求將逐漸成為常態。

梁形容，中國以往產能過盛，供過於求，有些企業自然不理利潤爭市場，而環保政策整頓了這些公司，同行將回歸合理成本價格和區間做生產。以往紙張價格好平，貼近他們成本邊緣，賣很多也只能賺很少，但時勢轉變，現時毋須大量出貨都能賺夠錢。他留意到這段期間好些上市企業的紙廠或以修機為由停產，「大企業在乎規模效益，有採購能力已經有個好的margin，可以計劃清楚，銷售又多毛利又好，不需要低價爭取，做得輕鬆已經賺得比過往多，向股東交代到。」加上做生意，看不透疫情時更不敢進取，這也是產能減少的原因之一。

平紙消失 書籍走向精品化

許多人熱切期盼疫情過後可以回復正常，胡卓斌卻認為應該反思何謂「正常」，他認為此後平紙的消失是必然走向，「紙廠賺不到，就不會有人做平紙，沒了平價材料時，就不會有平書……當你問我點解要咁貴時，我會問，點解要咁平？」，他認為平紙的存在，只在昔日環境合理，「以前人沒有其他傳播媒介，而且工業革命後印刷機愈來愈好，也找到方法造平紙，紙價愈來愈低，這些原因令雨後春筍般什麼都印，紙媒變成了最大的傳播媒介，就好像現在上網」。而網絡的普及，令平紙在當下世代的位置已變得非常尷尬，「因為點平都唔夠人（上網）平。有些『硬嘢』是無得平的，比如租金、人工、運輸」。身為兩間書店老闆的他，強調此言並非主張以電子書取代紙本書，「紙好平、好核突、放唔耐的，人就不會付錢買。問題是水準稍微好一點，甚至歐美研發好多不用樹造的紙，環保的通常就會貴。最後你發覺本書賣不到200蚊1本是沒可能的，但問題是，人是不會用200蚊買垃圾內容的。所以書最終必然走向精品化，其實是沒選擇的，不夠價值的東西，必然沒辦法變成書，就像倒流到200年前，得聖經印到，因為得聖經有需求」。

胡認為，出版上「多啲嚟密啲手」在現今市場機制裏已唔make sense，「對印刷、對紙有追求的話，不妨考慮中價紙。」怕讀者不願承擔？他說像是「有雞先定有蛋先」的問題，「是香港沒有明星，還是香港未有姜濤？說香港人不追星了，但現在師奶阿嬸學生妹都會去追姜濤㗎，問題是你做不做得到而已。出版賣不賣到，是你做不做得到件事。」他認為只要有好的內容和製作，提升定價也必然賣得出，以去年Breakazine「勇氣不滅」一期為例，加價下仍賣出幾萬本，「本書仲賣$40，賣光連編輯費都返不到來，長期下去一定死的。嗰期就prove到，條題是時效的，做得好的，你加價，人們都照樣買的，賣到平時5倍咁多。」他說平不是正常，只是濫而已，「做好啲嘢加價才make sense，不然做的內容不好，扔上網就算囉，不要製造咁多垃圾」。

漲價屬市場規律 紙質提升成趨勢

梁兆賢認為，「精品化」的定義可再斟酌。他指出精品書當然有一定需求，但市場較窄，有綜合需求，「我認為始終不是個個想買來收藏擺書櫃就算，都是要實際使用，特別是兒童和年輕人，如何培養他們喜歡閱讀？父母都喜歡拿着書跟小朋友讀、做親子活動」。但他同意這類書籍都可以用靚紙，「我又不會定位為精品化的紙，中國現在生產的紙有很多質量都好好。要好high-end好高端的數量好少，反而普及紙張的質量，價格一般（人）都負擔得起，我們做的mass market才夠大」。然而，他也預視生產過程對環境保護和社會責任的考慮，以及印製技術和紙張質素的提升將成為趨勢，「用好一點的物料，表達多點創意，這肯定是的，在設計創意和體感上，印刷是其中一種手段，多花心思可能有更大學習價值」。他認為這次紙張短期漲價只是市場規律，看見木漿價格開始回穩，初現下跌趨勢，預期長遠價格會逐漸回落到合理狀態，認為毋須多慮。

【紙荒篇】

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 資料圖片、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王素怡

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