燕窩不及炸魚薯條？ 腦退化拒進食 或因念舊忘新

找出拒食原因——長者體重減輕及不願進食，可能是嚴重疾病徵兆，必先要排除嚴重疾病的可能，再嘗試找出拒食原因。（設計圖片，模特兒與本文提及個案與疾病無關，Toa55、anutr tosirikul＠iStockphoto）

【明報專訊】「醫生，她不肯吃了，怎麼辦？」

認知障礙症病人的胃口常有改變。因為認知障礙的關係，病人無法留下新近的記憶，有些只記得年輕時的事物和感受，因而直接影響對食物的愛惡。

她是我的病人，今年82歲，是個英國老太太，在曼徹斯特城長大及居住。自丈夫死後，一直孀居老家。老太太只有一名獨生子。兒子十多年前離開英國，到香港工作，更在港落地生根，娶了一個北京姑娘，組了家庭，以香港作長居之所。

老太太一直獨居英國。兩年前，確診早期認知障礙症，為方便照顧，兒子把母親從英國接來香港居住。到埗不久，兒子安排老太太來見我，跟進她的認知障礙症。今次覆診，陪她來的是兒媳婦。一見面，兒媳婦便告知：老太太最近明顯消瘦及常有不肯進食的情况。

我看老太太，體重確實輕了不少，但是對答仍然正常。對於年老者來說，體重減輕及不願進食，可能是嚴重疾病的徵兆，例如消化、呼吸、心臟系統出現毛病；病人感到不適，自然不願進食。因此，必先要替病人做檢查，排除嚴重疾病的可能，嘗試找出拒食原因，才可對症下藥。

文化差異 影響對食物觀感

不過，對於認知障礙症患者，我們應額外關注。因為患者大多失去精準的表達能力，行為又常被曲解。有病人只因便秘、肚子滯脹而減低食慾；有些卻因為牙痛，連張口也不願意，更遑論要將食物放進口裏咀嚼。所以，在追尋病因時，一定要兼顧病人精神狀况及情緒。

「她最先是蠻喜歡我煮的中國菜。但最近變了，一見到端上的飯餸，就說『 no! no! no!』見她瘦了這麼多，煲了食療湯水給她，但她又是只喝過一兩次，隨後碰也不肯碰。補品燕窩我也試過，都是不成功。她愈來愈不肯吃！」病人的兒媳婦告訴我。

當歸、黨參、紅棗、鹿茸等補品藥材，對於中國人來說，是好東西；但這些「好東西」不是人人受得來。我望着這個英國老太太，不期然想起多年前，看過一個電視遊戲節目。

節目是外國拍攝，主持人用不同「食物」挑戰參加者的膽量和極限。誘因是為數不薄的獎金。參加者要過關斬將把食物吞下。一回是在蠕動活生生的禾蟲，另一回是令人噴火的辣椒，更有一回是青澀的果子。遊戲是淘汰賽。最後一個環節剩下兩名參加者。主持人說嘗過「生」、「辣」、「苦」後，最後一關就是「臭」！他拿出一隻蛋，蛋白部分已變黑色，蛋黃亦成和稀泥、爛屎狀。主持人說：此蛋已醃製千年，是一隻腐爛臭蛋。他更告訴參加者：可以掩鼻，但若想勝出就一定要將整隻蛋吃掉。鏡頭對準兩名參加者，他們都面露懼色，其中一人額頭更冒出豆大的汗。當鏡頭一轉，特寫那隻「臭蛋」時，我不禁叫了出來。正是我們中國人甘之如飴的「皮蛋」！當時腦海立即響起旋律：「做個勇敢中國人，食晒隻蛋，嚇死人……」

食物在不同文化上，確實有很大的差異和詮釋。人家的「髒臭」可能是我們的「至寶」。我嘗試找出老太太的問題所在，於是向她兒媳婦查問一下老太太的日常飲食。答案是：「我丈夫是中華料理迷，每餐無中國菜不歡。所以餸菜是以中式為主，最多是京菜及上海菜，間中也烹調粵式小菜。」

「以中菜為主？老太太吃得慣嗎？」我不禁問。

「我已說過，起初她是蠻喜歡，只是最近突然不吃而已。」

只容下童年食物回憶

認知障礙症病人的胃口常有改變。因為認知障礙的關係，病人無法留下新近的記憶，有些只記得年輕時的事物和感受，因而直接影響對食物的愛惡。我有病人因腦海只容下童年食物的回憶，單吃餃子，不肯進食其他東西。其實對一個認知障礙症病人來說，要重新適應嶄新的生活環境，已甚具挑戰。如果連食物用餐也不是慣常熟悉的話，適應將會更困難，認知障礙程度亦會惡化。

「醫生，如果是那樣的話，你能否開一張餐單給我？」老太太的媳婦兒問。

熟悉味道 喚起食慾

吃的餐單？一個英國老太太究竟該吃什麼呢？這問題使我想起早年在英國學習時的發現。大多數英國人的至愛不就是fish and chips嗎？相信fish and chips在英國的地位不亞於雲吞麵在香港。我有不少朋友，返港落機，要做的第一件事就是趕快吃一碗「大蓉」。因為他們說，久久未能嘗到那口雲吞麵，人會浮，口會淡，心會空。

既然病人是一名英國女士，或許會對這英國名菜同樣牽掛吧。因此，我回答：「現階段餐單是：她願意吃什麼就是什麼，如果你發覺她喜歡吃炸魚薯條，就讓她多吃吧！」

「炸魚薯條！那是極不健康啊！煮給家人的食物，我想煮健康的。醫生，你能有什麼建議給我嗎？」

推介地中海飲食

剛巧書架上放了一本台灣聯合報出版、天主教失智老人基金會著的《不失智的台式地中海餐桌》，導言寫着：「什麼是地中海飲食？全球平均每3秒就有1人罹患失智症，研究證實，地中海飲食可預防失智。地中海飲食源自於環地中海地區，如希臘、意大利南部及西班牙等國的傳統飲食形態，以橄欖油、豆科植物、榖物、水果和蔬菜，適量魚、乳製品、紅酒，小量肉製品為重要特色。許多人認為地中海飲食難融入日常生活，以為一定得吃番茄、用橄欖油，錯！」書裏提供50道營養豐富，程序簡單的食譜。

我將書從架上拿了下來，交給老太太的媳婦，並對她說：「或許這本書對你會有多少幫助；書裏有不同的食譜，不妨試試。由於書裏提及的食材常見於西方飲食，希望老太太吃到熟悉口味時，食慾能盡快恢復。不過，她實際治療方法，要待檢查報告後才再作協調。」

文：梁萬福

編輯：蔡曉彤

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com