連結菲律賓同鄉 給予合理回報 可持續「慢家具」生產正義

傳統工藝——DACO的每件家具，均由菲律賓工匠人手製成，只作小量生產。藤箱儲物式茶几（左，$12,250；後，$15,250），几身以水浮蓮手織而成，內有儲物空間；手工腳櫈（右，$1350）則是手工編織的藤製坐墊櫈，應用了菲律賓傳統的藤編工藝。（黃志東攝）

【明報專訊】因為開家具店，Pristine Lampard得以與故鄉重新連結。她在菲律賓出生，美國長大，定居香港7年。成長的背景，令她長期關注弱勢社群。最近她找來菲律賓小本經營的工匠，製作家具及定價，賣到香港，讓工匠得到應有回報。即使與家鄉相隔萬里，亦無礙她與彼岸的人牽上線，把家鄉工藝發揚光大。

「有時認得某些家具是菲律賓傳統工藝，卻沒一句credit，真的令我蠻生氣。」Pristine坐在菲律賓製的硬木梳化上，以一貫溫和語氣訴說。茶褐色的木頭亮澤光滑，襯托着她小麥色的肌膚，令人聯想起那個陽光充沛的國度。菲律賓是她兩歲以前居住的地方，後來她隨父母移民至美國得州，出生地從此成為她的旅遊勝地，到菲律賓不外乎逛沙灘、潛水。她自言受美國文化影響遠多於菲律賓，「父母懂說菲律賓的他加祿語，但我是說英語長大的」。

離開金融業 轉職NGO滿足大

父母在他鄉由零開始的經歷，Pristine歷歷在目。小時候父母每天打兩三份工，輪流幫補家計和讀書進修。她也不負所望，在美國首屈一指的得州農工大學畢業。眼見接受教育能令一家人向上流動，她自小對平等機會組織、關注弱勢的NGO產生興趣。大學做過不少籌款工作，畢業後投身金融業，Pristine也不忘為NGO做義工，碰巧2014年她來港定居，主張教育外籍傭工財務知識的Enrich HK、人道主義援助組織DEFT Community，便成為她的義工落腳點。

兩年後她離開金融業，轉至非牟利機構Run Hong Kong做全職，「我很幸運能有這際遇，始終我的熱情不在於金融業」。Run Hong Kong主力為來到香港的難民及尋求庇護者謀福祉，「我遇到許多受性暴力的女士，經歷折磨苦難的男士」。她安排來自東非的單親媽媽進修英文、電腦知識，裝備自己，讓她得以到本地律師樓實習。最近Pristine亦與難民及尋求庇護者聯手撰寫食譜，讓他們以食物聯結彼此。一路走來，NGO工作給她不可言喻的滿足。

發掘菲律賓沒門路工匠

在NGO及社企打滾的經驗，醞釀了她開創自家品牌Dalisay Collection（DACO）的理念。她開宗明義說，DACO是營利生意，雖然不是NGO，卻融入了環境保護、可持續發展、生產正義等這年頭愈來愈被普世重視的價值。未開始生產家具前，Pristine先是多次飛到菲律賓，特地發掘規模小、家庭式經營的工匠，「當地很多工匠已是大品牌的合作伙伴，我們想讓沒門路的人也能得到機會」。

菲律賓傳統工藝發達，工匠遍佈全國，織布的、織藤的、雕刻的，大家各擅勝場，Pristine讓工匠為作品自行定價，以確保他們獲得合理回報。

由香港設計師擬定的草圖，會交予菲律賓工匠過目，工匠就物料或結構提出意見，尤其像木頭榫接這樣精細的造工，更需要他們的專業意見。大家來回溝通，再敲定最終方案。除了注重溝通過程，她亦堅持只小量生產，「我們不是工廠式大量生產」，她提起slow furniture，即「慢家具」概念，這與批量生產、速食而便宜的家具相反，慢家具製作時間長，售價高，但勝在獨一無二，而且細緻打磨的工藝經得起時間考驗，耐用度更高。

售後復修延家具壽命

另外，Pristine引入護理家具計劃DACO Care Plan。Care plan常見於蘋果電子產品，原來家具也可以復修，「只要是非結構損毁，如刮損、杯子印下水印、暴曬下顏色改變等小問題，都可以交由香港本地木匠翻新修護」。客人減少丟棄家具，產品壽命延長，正正符合可持續發展的精神。

視香港為家 盼學懂廣東話

祖父是中國人，讓Pristine的臉孔帶點華人長相，不認識她的人，常常劈頭便以廣東話與她交談，她笑說尷尬：「我聽不懂，倒是丈夫能以流利廣東話對答。」她來自美國的丈夫比她早4年定居香港，二人育有兩名可愛得像洋娃娃的小孩。要是沒遇到這段姻緣，還會留港嗎？她甜笑說：「我覺得會的，我享受這兒的生活方式。」她是個活得不太像expat的expat，住在新舊文化夾雜的大角嘴，喜歡其鄰里關係緊密，社區富生命力。平時她常在九龍區活動，如果到中環，「反而不知吃什麼好呢」，她攤攤手說。

定居7年，香港比起美國或菲律賓，更是她真正的家。「這兒有很美的大自然，公共交通四通八達，同時很國際化，你可以認識來自世界各地的人。」唯一隔膜，是她還未學懂這城市的語言，「廣東話好難，但我得快點克服」，她禁不住大笑：「我不想孩子和丈夫都懂說廣東話，而自己不懂，他們幾個可以自己聊天！」

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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