未來食物藍圖：細胞培植漢堡扒

【明報專訊】食物設計聽來複雜，但基本而言，只要是與食物或相關衍生概念為媒介的設計，都可以視之為食物設計，可以是飲食體驗相關如餐具或餐單設計，到新種食物或製作方式等，並不止於大家想像中的「未來人食蟲」的概念。

食物設計與前瞻設計掛鈎

食物設計讓人感覺複雜，可能是因為食物本身是人類的基本需求，同時可跨越不同界別，如由相對直接的平面設計，到看不到的生物科技。

隨着近年大眾對食物問題的關注，食物設計開始與前瞻設計（Speculative Design）掛鈎，創建未來的食物藍圖，如由荷蘭Mosa Meat用細胞培植技術製作的漢堡扒（A），便是一例，讓人能走出殺生的食物規範。相關技術是從牛隻身上提取約胡椒粒大小的細胞，然後在實驗室培育成肉絲，再製作成漢堡扒或免治肉等。另一例子有英國Mimica Touch標籤技術（B），讓人能根據包裝標籤按下去時的感覺來辨認內裏食物是否過期。

除了應用於食物範疇外，食物設計亦有不少延伸跨界作品，如西班牙設計師Júlia Roca Vera推出Lleig護膚系列（C），便以不符合超市售賣標準的水果製作而成，建構可持續發展而不失優質食物供應的未來。

文：Dawn Hung