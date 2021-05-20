超輕薄粉色機 討少女歡心

【明報專訊】小米近月頻頻推出高性價比的手機，當中最抵玩是Mi 11 Lite。這部6.55吋手機非常輕薄，僅厚6.81mm，重量157g，比起很多手機平均達180至200g輕一大截，也提供更舒適輕巧的手感。

Mi 11 Lite配備的AMOLED 10-bit原色熒幕，可顯示10.7億種色彩，是上代的64倍；加上支援DCI-P3色域及HDR10，以及90Hz更新率及240Hz觸控採樣率，直逼旗艦級水平。性能方面，內置Qualcomm Snapdragon 732G晶片雖然只屬中階定位，但以8nm製程技術生產，更高效可靠，就算玩「高性能」要求的遊戲都夠用。手機亦支援LiquidCool散熱技術，輕鬆應對極限效能遊戲和其他高效能操作。音響方面，它具備Hi-Res Audio認證的雙揚聲器，讓用家享受沉浸式聽覺娛樂。

至於拍攝上，手機配備6400萬像素主鏡頭、一鍵AI電影模式的3後置鏡頭組合，讓任何人都能輕易拍出專業的照片及影片。配備的4250mAh電池支援33W快充，官方宣稱續航力最長達6天。

■規格

顏色：糖果藍、蜜桃粉、珍奶黑

熒幕：6.55吋 2400×1080解像度 AMOLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 732G八核（2.3GHz）

內存／儲存空間：6GB／128GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：6400萬像素廣角 f/1.79、超廣角、遠攝微距

前置鏡頭：1600萬像素 f/2.45

網絡：4G／Wi-Fi ac／藍牙 5.1／NFC

電池容量：4250mAh

其他：指紋解鎖、臉部辨識、4K影片錄影

體積／重量：160.53×75.73×6.81mm／157g

售價：$2199

查詢：3077 3620（小米）