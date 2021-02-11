$1199低藍光手機 28日唔使充電

【明報專訊】小米除了Mi 11 Lite，更推出了一台千元長氣大電手機Redmi 9T，它擁有怪物級6000mAh電池，待機時間宣稱長達28日！另外，它支援省電模式及反向有線充電功能，可逆向為其他裝置充電，也支援18W快充。機身設計亦相當時尚，碳纖灰、暮光藍、海洋綠各有特色，加上有防指紋機背，實在不像是一般千元手機的設計。6.53吋熒幕用上FHD+Corning第三代大猩猩玻璃，防裂防刮。

內置Qualcomm Snapdragon 662處理器的Redmi 9T，效能未必及一眾中階手機，但足夠一般日常上網打機使用。背部4鏡頭配備則算是不俗，包括4800萬像素AI主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭，以及同為200萬像素的微距鏡及景深鏡頭，可拍攝出壯麗風景及有專業味的特寫；加上內置縮時功能，用家可設定不同速度和持續時間，拍攝有趣的縮時影片。

手機難得有3卡槽設計，支援雙卡之餘還可加插microSD擴展容量。Redmi 9T獲得Widevine L1及TÜV Rheinland低藍光認證，宣稱長期使用時雙眼較舒適。

■規格

顏色：碳纖灰、暮光藍、海洋綠

熒幕：6.53吋 2340 x 1080解像度 TFT

處理器：Qualcomm Snapdragon 662 八核（2.0GHz）

內存／儲存空間：4GB／64GB，支援最高512GB microSD

Sim：雙nanoSim，3卡槽

主鏡頭：4800萬像素 f/1.79、超廣角、微距、景深

前置鏡頭：800萬像素 f/2.05

網絡：4G／Wi-Fi ac／藍牙5.0／NFC

電池容量：6000mAh

其他：3.5mm輸出、側面指紋感應器、面部解鎖、1080p影片錄影

體積／重量：162.3×77.3×9.6mm／198g

售價：$1199

查詢：3077 3620（小米）