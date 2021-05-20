5G準旗艦 AI夜攝靚相

【明報專訊】5000元預算，想揀部擁有旗艦級效能，又有高拍攝質素的5G手機？OPPO Reno5 Pro相信是近期不二之選。它配備MediaTek Dimensity 1000+ 5G晶片，在安兔兔App測試下，輕易取得超過50萬分，跟Samsung上代旗艦S20相若。6.55吋的AMOLED熒幕有90Hz刷新率及180Hz觸控採樣率，操作靈敏、觸控滑順、畫面流暢；而且對應65W SuperVOOC 超級閃充2.0，只需30分鐘就充滿電量。

拍攝方面，Reno5 Pro用上「感知人像」和「畫質增強」兩大AI人工智能引擎，針對強化人物主體和整體畫面。「四眼仔」後鏡頭配備6400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、200萬像素微距鏡頭及200萬像素人像黑白鏡頭，前置鏡頭亦高達3200萬像素。另外手機也支援「AI錄影美顏」、「AI錄影增強」及「超級錄影防手震 3.0」功能，結合「超級動態夜景」及「Live HDR」技術，在昏暗環境下都可以拍攝出清晰穩定的影像。還有不少進階拍攝功能，如「雙重錄影」、「霓虹人像」、「AI人像留色」、「Soloop即錄」等，讓用家簡單創作出別具風格的專業影片。

■規格

顏色：幻彩銀、星夜黑

熒幕：6.55吋2400×1080解像度AMOLED

處理器：MediaTek Dimensity 1000 + 八核（2.6GHz）

內存／儲存空間：12GB／256GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：6400萬像素f/1.7、超廣角、微距、人像黑白

前置鏡頭：3200萬像素 f/2.4

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.1／NFC

電池容量：4350mAh

其他：指紋解鎖、臉部辨識、65W SuperVOOC 超級閃充 2.0

體積：159.7×73.2×7.6mm

重量：173g

售價：$4799

查詢：3896 7699（OPPO）