hear her say...：推廣可持續時尚拒絕浪費 成衣世家3代 自立門戶

【明報專訊】Christine Chow早年於紐約修讀及從事設計行業，對時裝有一套獨特看法。回港後經營家族成衣製造生意多年，作為insider的她了解業內的運作模式，創立本地時尚品牌可謂水到渠成。品牌理念與近年時尚業界熱烈推廣的可持續和舒適時尚緊緊扣合，且看Christine細談自立品牌的點滴及對時尚的見解。

1. 出身於實業世家，會否認同「三代富貴，方知飲食穿衣」這諺語?為什麼?

在我看來，教養與個人本質亦會影響人對物質的追求。我的祖父白手興家，但他一生勞碌從不只為聚財置富，對生活的品味一貫謙虛收斂。同樣地，我與3個姊弟妹雖然成長於同一屋簷下，彼此也會有截然不同的興趣和人生展望。就對服裝的追求而言，我比較重視服裝的「性價比」；尤其在了解大型品牌如何提高產品定價及鼓吹潮流以後，消費時反而更會放眼着重衣服的剪裁和做工等細節的價值。

2. 從事家族的成衣製造生意，有什麼人或事啟發到你這位第3代創立自己的品牌?

我在大學時主修Visual Arts，隨後在紐約設計業界打滾，回流香港之後一直管理家族成衣製造生意超過10年，過程中學習了不少有關商業及營運的知識。縱使如此，我一直希望能回歸創意產業，於是毅然決定創立品牌，靈活交織個人興趣與經驗。

3.對自己和其他香港本土的時尚品牌有什麼願景?

當初從紐約回流時，我發現本地消費者醉心外國品牌，本地品牌礙於不夠支持而發展困難。我認為Tove ＆ Libra創立在一個很好的時機，自成立後，生態意識在時尚界嶄露頭角，我們亦把握時機與不同本地品牌交流，舉辦各種活動，共享資源及資訊。在疫症流行之時，本地意識抬頭，更多人開始留意並支持本地小生意；亦有不少國際大企業在此時選擇撤出香港，反而有利於像我們的本地小品牌萌芽，利用下滑的租金市場，把握商機舉辦更多「pop-up」活動，爭取品牌曝光。

4. 怎樣看後疫症年代的時尚市場?

雖然可見「舒適時尚」會持續，但消費者已開始對色彩繽紛、具表現力的衣服躍躍欲試。過去一年，大家身體乃至心靈都被隔離，重新出發時會期望能鮮明地表達自我。普羅大眾對可持續生活的興趣亦日益增加，希望本地消費者會更留意並支持這些有願景的品牌。

5.為何會以可持續時尚（sustainable fashion）和升級再做（upcycling）為自家品牌的核心價值?

在管理家族成衣生意時，我發現為數不少的國際品牌的取向變得商業化，生產過程投入更少創意，成品也因偏重價錢而忽略質素。與此同時，眼見大量品質優良、全新的布疋無人問津，最後淪為一批又一批工廠庫存，情况令人髮指；如斯問題牽涉到品牌對於布疋的超額生產、拒絕使用稍有色差的布料，以及其他各種原因而造成的浪費。這讓我們重新審視時尚，製衣過程應該更理性，減少浪費，並且重質不重量。

6.品牌非常着重物料應用，例如不同的混紡和新物料如Tencel、Solotex等。未來會否繼續引入更多令人驚喜和突破的物料?

創新物料的問題在於廠商的布料最低製造量有限制，作為小品牌，若為迎合廠商的限額而訂製大量布疋，實在難以消化。幸而家族從事成衣業多年，我們透過人脈資源，找到願意為我們通融的供應商。我們近年亦積極發掘可持續物料，例如嘗試以回收廢物再造物料，以及使用天然染料等，務求革新。

7.你的品牌推崇Scandinavian的北歐美學觀。這與你自己的穿衣風格是否脗合?

簡潔、自然、和煦，是北歐的美學追求。 我很欣賞北歐的生活方式仍然與大自然息息相關。我自小傾心如Calvin Klein及Helmut Lang等極簡主義品牌，然而打扮風格隨着年齡推進變化，反倒開始厭倦其過於前衛的設計態度。對我而言，不論是衣服的布料或剪裁，能夠把自然糅合知性的美學會更令人愉悅。

8. 有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

一條稱身的黑褲子絕對是百搭經典，能讓你同時駕馭休閒的活動和正經的場合，而且黑褲子不會「蝦人著」，Tove & Libra最暢銷的Pull-on Chino也以黑色長期穩佔銷量榜首，一條剪裁合身的黑褲子，所有人都穿得好看。

9. 怎樣做到work-life balance?

你必須具備multitasking能力。我盡量每晚7時前歸家，並安排每個周末都要有一些家庭活動。然而作為事業女性，全天候24小時都是實際工作時間，也只好靈活調動，遷就奔波的工作。要珍惜與家人朋友相處的時間，盡量在共處時避談工作。

10. 你認為什麼是美?

我認為自信就是美。每個人都應該以最自在的方式生活，讓自己從內而外發光發亮。這固然是知易行難，但正因如此，我們更應為自己打扮得舒適，不需為衣物鞋履掛心而坐立不安，才能自信自在地昂首闊步迎向新的每一天。

■Christine Chow

出身於成衣業世家，近年創立本地時尚品牌Tove ＆ Libra，推動可持續時尚。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com