stylehub：未知的愉悅 設計包含性暗示

【明報專訊】根據BBC中文網今年3月的一篇文章報道,美國印第安納大學金賽研究所(Kinsey Institute at the University of Indiana)調查發現,無論任何性別或年齡,在新冠疫症大流行期間,有40%的受訪者表示性生活也減少。同文亦引述馬斯特里赫特大學的心理學家和性學家Marieke Dewitte說:「人們對這種大流行如何影響他們的性行為和他們關係的反應非常不同,對一些人來說,壓力會增加性慾,而對另一些人來說,則會扼殺性慾。」

少了夜生活或多留家中,愛侶間的感情生活和性趣並非必然有增無減。香港雖無相關研究,但On Pedder似乎看到疫下這個「新常態」,並覺得人們更要注重性愛健康,於是與本地情趣生活用品店Sally's Toy合作,於中環新世界大廈旗艦店開設「Unknown Pleasures」(未知的愉悅)特別限定店至5月31日。Sally's Toy鼓勵女性擁抱性愛自主、開明和正面探討性愛與關係,限定店提供大量新奇的情趣用品,另外亦有來自世界各地多個品牌的配飾和高跟鞋,設計都包含性暗示或寓意,其中較為含蓄的有Christopher Kane的「More Joy」系列,靈感汲取自其2018年秋冬的「The Joy of Sex」系列,備有T恤、泳衣、口罩和tote bag等,印上簡單口號以宣揚力量、感恩與正念之餘,同時提醒大家要為自己爭取幸福快樂。

