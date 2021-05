加密藝品首登香港Art Basel 藝博會線上線下交「疫」

【明報專訊】藝博會去年因疫情取消,今個月正式回歸香港!Art Basel和Art Central在灣仔會展同時上演,分別設於1樓和3樓,攤位數目雖減少,藝術品仍令人眼花撩亂,同時設網上展覽和衛星攤位模式,讓未能來港的畫廊和觀眾參與。作品除本地藝術家,亦不乏國際級大師,如「貼蕉」藝術家莫瑞吉奧.卡特蘭新作在首日便高價成交,而加密藝術品則首次在香港藝博會登場。

去年3月的Art Central與Art Basel取消後,兩個藝博會終在本月回歸。這個5月香港也有極多展覽開幕,儼然是新一個藝術月。Art Central從室外搬到室內,與Art Basel同時在灣仔會議展覽中心舉行,無可避免的是疫情下兩個藝博會的規模均縮減,Art Basel由2019年的242間展廊參與,減至今年104間,另外56間展廊未能飛抵香港出席藝博會,卻設置了衛星展覽,由展方委派本地工作人員負責溝通;Art Central展覽的空間亦明顯較以往小。

疫下游泳池 寂寞更衣室

Art Central的中庭,設置了一個藍色的更衣室,還有黃色的儲物櫃。這是香港藝術家陳惠立創作,名為《寂寞更衣室》,是今年Art Central雕塑及裝置項目「異體」的其中一個作品。陳惠立喜歡游泳,談起在世界各地如伊斯坦布爾、巴黎等地泳池游泳尷尬又興奮的經驗時相當雀躍,可想而知去年游泳池因疫情關閉他有多傷心:「一個公共的,每日都很多人去的地方,突然很『靜』,無論更衣室和泳池都沒人進得去,那個空間,或者想游水的人,包括我,會不會很寂寞呢?所以我就嘗試在藝博會建設最私密的更衣室。」

更衣室中,表演者陳偉洛會帶來偶發演出——在更衣室做應做的事。他穿起泥黃色背心、圖案短褲,與周圍環境及穿戴整齊的觀眾格格不入。更衣室除了有儲物櫃,還有洗手盆、長椅、浴簾、黃色警示牌等,也展示了藝術家畫作,如《站在遠方的你》系列,繪畫了伊斯坦布爾的泳池,陳惠立畫得很細緻,甚至數算過泳池的長闊與其中的磚塊。地上有些是被丟棄的筒裝雪糕,乏人問津的雪糕會「進入被動與寂寞的模式」,所以陳惠立安排了雪糕筒像尾巴般擺動,重新吸引人觀看。陳惠立對自身與環境敏感,擅於由細節開始聯想,他表達的寂寞並非低沉憂鬱,而是帶點尷尬與不知所措,接近都市人在生活中嘗試裝正常得體的彆扭狀態。這個項目在Art Central完結後會移師到李安姿當代空間展出。

巨型「英國護照」與維尼貼紙

轉個彎,記者發現一個觀眾簇擁的攤位,屬於藝途畫廊,你會見到一個巨型的「英國護照」,說是英國護照,除了因為上面寫住「United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland」的英文字,當然還有英國皇家徽章。仔細一看,作品背景是由無數張小熊維尼貼紙拼貼而成。藝術家唐偉傑表示,他透過創作思考自我身分問題,並不是針對任何社會事件。旁邊還有香港人小時常玩的遊戲天下太平,他們的背景就由「made in Hong Kong」和「made in China」的貼紙組成,稱為World Peace系列。其實拼貼貼紙的手法已是唐偉傑的招牌,他指今次的作品很隨性,近年的創作是要「做一些事情讓自己好過一點」。很多香港人正討論移民,難怪作品吸引大批觀眾,他希望作品能讓觀眾享受藝術的美。

畫筆下封區景况

Art Basel和Art Central各有不少本地和國際藝術家參展。在Art Central,你還會看到梁嘉賢、吳嘉敏的畫作;而在Art Basel,就有黎清妍、白雙全、黃進曦、周俊輝和陸浩明等作品,當中周俊輝以疫下封區景况為題的畫作《桂林街》,以及陸浩明的大型裝置藝術品《產物,殘物》令人印象難忘。疫情關係,Art Basel今年特別多亞洲地區的畫廊參與,當中有超過30間來自北京、東京、台北等鄰近城市,故設有亞洲為主的展區。

藝博會仍有不少國際級藝術家的作品,例如Art Central的Tanya Baxter Contemporary攤位,就有英國藝術家Banksy的作品Nola。但比較特別的是在Art Basel,國際畫廊Massimo De Carlo帶來意大利藝術家莫瑞吉奧.卡特蘭(Maurizio Cattelan)新作。說起這位藝術家的舊作《丑角》,用一塊膠布把香蕉貼在牆上的作品,你應該會有印象了。本年度的新作品Night屬於旗幟系列,在黑色立體的美國國旗上,有多個銀灰色子彈洞,藝術家藉作品反思國家和暴力,此作在Art Basel開幕日下午以約90萬歐元(約852萬港元)賣出。同場的卓納畫廊也帶來駐紐約比利時藝術家哈羅德.安卡特(Harold Ancart)以海景為主題的新作。

畫作變動態版 NFT交易

早前鬧得熱烘烘的NFT數位加密藝術品,今次至少有兩間畫廊在Art Basel現場設置電話和電腦,讓觀眾在網上購買藝術品。其中一間畫廊是方由(Ora-Ora),他們把中國當代藝術家彭劍和吳少英的《柳成蔭系列》和《繁花系列》上載到NFT網站,畫廊的創辦人梁徐錦熹說,她期許NFT的交易形式可以讓媒體藝術家有更多平台交易他們的作品。本來彭劍的作品以繪畫為主,今次藝術家特意請朋友幫忙製作畫作的動態版,色塊逐塊瓦解墜落到黑暗中,拓展畫作的意象。同一攤位內也有實體作品,章燕紫以100個口罩作為100日的日記,回應疫情下生活的困頓糾結。

Art Basel除了在會場的活動外,還有節目「光映現場」,帶來多部影片作品,其中一齣是法籍華裔藝術家朱德群的紀錄片。早前其作品《盛世雪》在蘇富比拍賣,以超過2億港元成交。2020年是這位藝術家的百歲誕辰,所以朱德群基金會特意拍攝紀錄片紀念他,追溯其生平及藝術歷程,也特意回到朱德群在中國的家鄉,跟隨他的足迹到不同城市,看他看過的山河與雪山,透過剪接效果將真實風景與朱德群的畫作交替展示,朱德群兒子,身兼朱德群基金會副主席的朱以峰,接受視像訪問表示,畫作與風景的過渡效果是他在紀錄片中最喜歡的部分,也喜歡導演如何呈現朱德群與家人的羈絆。透過紀錄片,希望更多香港觀眾能認識這位藝術家,並且明白「你不用忘記自己的根……朱德群就是融合中西文化的大師之一」。紀錄片也是法國五月藝術節節目之一,稍候會在大館和百老匯電影院上映。

至於未能親身參與的觀眾,今年Art Central與Art Basel都有線上平台。Art Central與平台Artsy合作,在網上清楚展示作品與相關藝廊的資料,方便收藏家與藝廊聯絡。至於Art Basel就設online viewing room,只有兩間設置實體攤位的藝廊沒有參與,有些畫廊也特意準備了360度攤位的全景拍攝錄像,值得留意線上線下的混合模式如何改變藝博會生態。

●Art Basel Hong Kong

日期︰即日至5月23日

地點︰香港會議展覽中心1樓

網址︰bit.ly/3tWk8VT

Art Central

日期︰即日至5月23日

地點︰香港會議展覽中心3樓

網址︰bit.ly/3fzbdUY

文:胡筱雯

編輯:蔡曉彤

美術:張欲琪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com