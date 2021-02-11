藝文青：《ERROR自肥企画》堅持的意義

【明報專訊】「公司又要我哋開新嘅節目，係咁OT我畀埋條命你好冇？」ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企画》主題曲，改編了日本動畫《新世紀福音戰士》的主題曲，第一句已道出香港OT打工仔心聲，可說是幕後團隊控訴資本主義社會壓迫（以及自己的孤寒老闆）之作：「冇人明，拍嘢冇錢難行，荷蘭番茄怎樣變出叉雞飯？勞役價無下限，貼錢打工想喊，得顆心去為你無制限。」這一句，也是香港年輕人在保守的經濟結構下，依然用心追逐夢想的寫照。

好笑在此歌完全「唔啱音」。二次創作歌曲出現在大氣電波，主題曲MV是低成本Cosplay，主持要浸冰水扮演《新》的初號機。節目主持玩黐線遊戲、大整蠱，變態懲罰「死亡行星」是把球體綁在主持身體上，向外拉再彈回主持身上，隨時弄傷下體，的確挑戰香港電視娛樂節目的極限。

主持ERROR是4人男子組合，成員包括193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、Dee（何啟華）及Poki（吳保錡），他們近日人氣急升，主要是因為193在訪問中諷刺TVB，或者不少人認為，他們的人氣源自夠膽譏諷位高權重的人，改朝換代的氣勢推他們上潮流尖端，但節目特色不止於此。

其一是幕後團隊常出現在幕前。第一集「炸生啤（ViuTV吉祥物）」時節目導演「Mike導」走到幕前開始節目，主題曲是他唱的，之後他是拍攝「暴走族」畫面的主角，在「錯誤體育祭」一集，幕後人員與主持團隊大鬥法，最後一星期有集講幕後花絮，製作時死亡行星幕後團隊試驗過無數次，拍攝也失敗過，該集Mike導獨白，講述了堅持的意義。那天社交媒體上都是「致一直還在堅持的人」的節目畫面。

娛樂與文化深度的有趣實驗

Mike導為ViuTV拍過《美女郊遊遊》和《花姐ERROR遊》等節目，一直以來都喜歡用娛樂情節說大道理，如《美》最後一集就講「香港保衛戰」。《ERROR自肥企画》的深度，也在於參考不同類型甚至非主流的文化，例如遊戲參照打機內容畫面製作，重製昔日的英語教育電視節目，當然還有陪伴港人成長的日本動漫，這些文本互涉喚起觀眾的共鳴與熱血。要在娛樂與文化深度中取得平衡，節目可說是做了有趣的實驗。

男子組合MIRROR演唱會上，花姐受所有粉絲夾道歡呼，Mike導每日在社交媒體交代自己通宵剪片，幕後走到幕前，似乎是ViuTV節目的特色。Mike導告訴大家，做幕後也可有志氣，他夠膽說同一預算做的節目，他們做的是全港最好。有些人批評節目充斥不雅內容，也有評論聚焦在ERROR各人跳舞、音樂、拍電影和做時裝的夢想，幕前幕後都願意付出額外努力追尋夢想，其實觀眾在節目看見的，就是他自己需要的東西。

文：劉螢