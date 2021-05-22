日韓文青 專業時尚 各適其適 二手時裝 洗脫殘舊印象

【明報專訊】打開衣櫥，相信不少人總有一堆衣物長期閒置其中，既提不起勁拿出來穿，又捨不得扔，堪稱衣櫃中的雞肋。與此同時，全球大行其道的速食時裝，製造無限欲望，舊的還未穿，已急不及待又添了幾件新衣裳，結果愈積愈多，製造浪費。

這些「雞肋」，與其白白放置幾年，最後棄掉，何不給它們來個「第二生命」？透過二手店或衣物平台，替它尋得有緣人，而自己有需要時，也可在這些店裏找尋心頭好，將衣物的生命延續下去。

讀中五的何其芳，家中的衣服本來是名副其實的堆積如山。「以前擺到一座山那麼高的衫，可能穿來穿去都是面的一層；底層的買了就放在那裏，不怎樣穿過。」不合意的、不合穿的，她曾經為求方便，丟掉就算；可是把這麼簇新的衣服放進垃圾桶，她心裏還是湧起了罪惡感。適逢去年疫情，民政事務總署與各社福機構減少了舊衣回收，愛在Instagram流連的其芳發現了二手衣物平台Retrovert，提供二手衣物回收服務，便把自己不再穿的衣褲帽袋一篋篋捐出，「加加埋埋都有五六十件衫」。

列新舊等級 找不同身形模特兒演繹

Retrovert創辦人黃雅蓉（Tiffany），念大學時已察覺到很多同學喜歡買完衫又扔。「以前每逢學期末的退宿時期，你會看見大家都在丟衫。」從課堂得知全球速食時裝產業鏈造成的環境污染和勞工剝削問題，令她開始在校內創辦二手衣物平台。畢業後，她決定延續計劃，去年初營運網上平台Retrovert，並在Instagram、facebook經營專頁，向大眾收集二手衣物，再以低價出售。Tiffany現時售賣貨品以衫褲裙為主，也有小量袋、鞋、配飾等，走日韓文青風格，針對16至30歲年輕一族，價格介乎幾十至二百多元不等。其IG專頁定期更新上架「新貨」，每次均有特定主題，Tiffany會列明衣服的新舊等級及尺寸，亦會細心為每件衣物配襯，甚至找來不同身形的模特兒試穿，讓買家參考。

捐逾20件 免費上門回收

記者到Tiffany存放衣物的工作室，目測衣物整潔，款式亦迎合時下年輕人的品味，如蛋糕裙、半截碎花長裙等；亦有較大眾化的日韓款式和品牌，例如Uniqlo乾濕褸（$179）、SPAO連身碎花裙（$129）。偶有較少見和亮眼款式，例如古著風牛仔短袖恤衫、夏威夷風恤衫、民族風拼布裙等。另外，Retrovert會為衣物捐贈者提供購物折扣等，捐贈超過20件衣物更可獲免費上門回收服務。

線上以外，亦定期舉辦市集售賣二手衣服，Tiffany更計劃未來開放工作室，讓客人選好衣物後上來親身試穿，這樣就不會買回家後才發現不合穿而浪費。

兩極市場中闖出新路

Retrovert針對年輕群組，a break 93則開宗明義主打OL一族。於銅鑼灣白沙道、尖沙嘴均有實體店的a break 93，無論店面與配套都十分講究，記者走進銅鑼灣的樓上舖，舖面裝修頗為雅致，衣服款式亮麗，着重設計細節，質量不錯，有agnès b.、Levi's、initial等OL喜愛的品牌，價格由二百多元到數千元不等。驟眼看來，這裏的格局與一般時裝店無異，不告訴你的話，斷不會想到售賣的是二手時裝。創辦人傅家欣（Yen）2016年成立網店，希望扭轉香港人對二手衣物的成見：「很多香港人說起second hand，往往覺得是一些舊的東西、別人不要的東西、垃圾、殘舊。」她回憶，當年開店時的二手衣物市場頗為兩極，有些慈善團體把捐贈衣物凌亂地放在店內任人選購，質素、款式未必有保證；另一些二手店則以「米蘭站」等為主，專門出售昂貴的名牌二手袋。於是她以填充市場中的空隙為目標，專攻OL、教師等上班族，這群人心繫環保之餘，「也想有一點fashion sense，想穿得靚靚哋」，Yen如是說。

上門清衣櫃 幫客人「斷捨離」

客人可選擇捐贈衣物或在店內寄賣。為確保質素，Yen會根據款式、當季潮流和質量等篩選，通常衣物至少要八成新，鞋子則收全新。每次收集回來的衣物，均會以高溫蒸燙和消毒噴霧清潔。除了實體店，Yen更推出「Capsule Wardrobe時尚整理服務」，為客人提供上門清理衣櫃服務（現時因疫情暫停），幫助家中囤積太多衣物而無從入手整理的人。推出這個服務，亦全因Yen從前是個「fashion控」，家中有近2000件衣服、五六十對鞋子；但自從學習「斷捨離」概念後，令她決心重整衣櫃，減掉不常穿或不會穿的衣服，亦開始改買二手服飾。

Yen曾到不少客人家中幫忙他們「斷捨離」，讓她發現不少人過度購物背後的心理癥結：「例如工作壓力很大，用買衣服去麻醉或安慰自己；或者有些人不懂得襯衫，但又希望人哋覺得她好看，所以就不停買，但依然覺得自己不美。」

其芳說：「其實香港好多二手衫都好新，你到一些二手衫舖頭看看，有些連牌都未拆，或者只是穿過一兩次。」

下次買衫時，也許先停一停，想想自己衣櫥中有沒有同類款式的衣裳，又或好好清理抽屜衣櫃，捐出品質依然良好的衣服，既可給予衣服「第二生命」，又可減輕心靈負擔，何樂而不為？

文：鄧捷

編輯：梁小玲

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