重用文化：嚴格篩選 只收當季衣服增重用率

【明報專訊】論香港的老牌二手時裝店，除了大家認識的美華氏等，聖雅各福群會旗下社企Green Ladies亦應屬一員，創立於2008年，至今已有3間分店。助理項目經理吳凱瑩（Heidi）表示，他們過去10年大力推廣「衣物重用文化」，提高大眾對二手衣物的接受程度和環保意識，減少浪費，「人們來店裏試過看過買過（二手衫），感受過衣物的質素，就會回頭」。灣仔店面積有1700呎，裝潢明亮寬敞，衣服根據顏色排列，方便選購。服裝定位較大眾化，從便服到smart casual均可找到，價格從80多元到幾百元不等。

客人可以選擇寄賣或捐贈舊衣，若兩個月內賣不出，會回收至聖雅各福群會的其他慈善單位，轉送予有需要人士，或和設計師合作做upcycling workshop，或透過教會送給長者。坊間有說Green Ladies收衣標準不低，Heidi不諱言為了提高衣物重用率，篩選把關時會較嚴格，一般只收當季衣服，即2月收春夏季服裝、9月收秋冬季，亦不收行政服，把衣物重用率從25%提高至75%。

香港多獨子 回收童裝有市場

除了成人時裝，品牌於2016年還成立Green Little。「小朋友長大得快，所以童裝周期比較短，一般只有6至12個月，好快要換一堆新衫；另外香港獨生子女多，較難在兄弟姊妹間傳承這些衣物。」Heidi說。察覺到市場上的這個需求，他們便希望為父母提供一個買賣二手童裝的綠色平台。在灣仔店裏，童裝部佔了約三分之一位置，價格低至幾十元有交易，亦可試穿，對注重環保的爸媽來說，是個不錯選擇。

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