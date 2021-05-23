七情上面：柳應廷×小克 時代幽谷的風靈絮語

【明報專訊】趕上MIRROR / ERROR熱潮，見識過《Error自肥企画》的癲喪與堅持。MIRROR姜濤、Ian率先走紅，近月AK、Edan風頭亦一時無兩。阿Jer柳應廷則另闢蹊徑，曲詞唱作，層次豐富，引起不少文青共鳴。「我被遺落在寬廣的銀河」，「黑暗中等不到黎明」，這些心靈絮語，發自於2019/2020年的時代深谷，在風風火火的香港，我們沉身於水底，我們遺落於銀河……一個30歲未夠的年輕人，怎樣吶唱出那難以言說的社會感受？阿Jer如何與填詞人小克碰撞出三首完整的物語系列？小克內觀打坐的經驗，又如何為歌詞注入靈性的力量？

柳應廷的故事，「柳柳粉」不會陌生——浸大畢業，Busking兩年，入不敷支，為討生活，全職做娛記，工作忙碌無暇兼顧音樂，於是給自己一個最後機會，裸辭參加《全民造星I》，但50強被踢出局，執包袱離開影廠時哭崩了，音樂夢碎，面對現實，不得不搵番份正經嘢撈……而竟然，他被復活了，但又20強止步了，及後被邀入鏡，成為MIRROR 12子之一。2020年推出三首互相呼應的單曲，令人眼前一亮，並拿下了叱咤樂壇生力軍金獎。他的愛情故事亦有畫面，女朋友識於微時，他在街頭演唱，她留到最後，是最後的一個聽眾，相伴相隨到今日，Jer笑說，由一人觀眾走過來，到千人歡呼的演唱會，女朋友在台下哭成淚人。

Jer是個有經歷的人，走過事業的低谷高山，但「物語系列」的深度，超乎於個人跌蕩。也許，這兩年社會巨變，整整一代年輕人，接受歷史的洗禮，熱血過、絕望過，埋藏心底有一份堅持。Jer在不同的訪問中都談到他的心願：用音樂、用歌聲，給灰心失望的人新的希望，給患難困苦的朋友新的力量，就像岸邊伸出的一對手，為沉溺的人解困。

至於為歌曲注入靈性的深度，是填詞人小克的功勞。冒昧找他，他爽快應承。遠在杭州的小克在電話中說，起初不認識柳，交給他一首正路的情歌。及後，柳提供較清楚的想法，他心目中的歌，是奧斯卡最佳電影The Shape of Water那種東西：一個啞女，愛上被捕的怪人魚，逃亡時雙雙被射殺，她與牠，沉入深海，人魚自療傷，也為女人施以魔法，把傷口化作了鰓。女人究竟是死是生是個問號，但劇終前的一首詩道出了答案：Your presence fills my eyes with your love. It humbles my heart, for you are everywhere；詩暗示「大愛」相伴，不離不棄，超越生死。

柳給小克這一部電影，還有「水」、「光」、「風」三個字，作為三首歌的元素。之後，就有了《水刑物語》、《迴光物語》、《風靈物語》，水中浮沉、瀕死迴光、死後風靈，三部曲前後呼應。小克說，他寫到第三首再回想，才意識到三首歌是「死而轉生」相連的過程。

有關生死靈魂之說，不同信仰，不同表述。我想擱置宗教門派，從一個普通人的體驗去談：你和我，在有限的人生中，不時遇上考驗：悲喜交集，禍福無常，絕望的處境，絕處逢生的希望，放開執念那一刻的豁然開朗，尤其經歷過2019年幾乎每個周末都爆發的社運風暴，以及2020年至今，在疫情與政情夾擊下，生活高壓，有如在水底窒息，遍尋缺口而不達。這三首歌，透過阿Jer感情飽滿的演繹，唱的人和聽的人，都感受到人生起跌，時代在躁動。

再往前游

第一首「水刑」，「形」改用「刑」，水的刑罰：「懷抱了怨恨/困溺海中心/沉重到缺氧時/無從翻身」，遇到翻不了身的困境，自覺是廢人，自毁自殘，世界變得灰暗，下沉、缺氧、窒息，香港苦難，連結成集體。小克說，Jer強調要有希望，要看見光，要有勇氣走出困境：「光線引我再次回眸/岸邊伸出這一對手/你解開了毒咒」，「你敞開了白晝」

三部曲我最喜歡《迴光物語》，死前的彌留，意識浮遊於無以名狀的空間。英國出生的僧侶Ajahn Brahm，經常要陪伴臨終的病人，見證死前突然清醒的「迴光」，意識清明，一生的光景，濃縮在一剎那，而這種時間停頓的狀態，共生為一，大我滿溢，正如The Shape of Water的那首詩：「你的臨在，目下充滿了愛。我心謙純，因你無處不在。」

心境清明，不一定是死前迴光。我們日常生活之中，也可以有所感、有所悟：某一晚在西貢隱蔽沙灘的夜空之下，在馬爾代夫寂靜無聲的深海，在新月初上的城門河邊，在某一次靜觀的瞬間，也可能看見內心那一朵生命之花。可以坦白告訴你，出於岸然學者的包袱，幾年前我不會說出上述的話，也不會在聽到《迴光物語》這首歌而產生今天的共鳴，正因為體驗過那清景無盡，繁星一點一點變幻無窮，才可以從歌詞接觸到小克所描述的心靈世界。

全力粉碎

香港正在經歷集體死亡的過程，我們所珍愛的好東西一件一件消失。香港遺民，遺落在銀河，天涯海角，何處是吾家……「我」不必「往深淵終生」，而能「醒覺出笑容」。柳在訪問中說，《迴光物語》是黎明前的黑暗，希望大家「漆黑之中/堅持望見光譜」，「淡忘前因/不顧後果/最後我石破天驚/來全力粉碎/新與舊/星宿同創造/一刻天荒和地老」。

心想，小克必定有明鏡非台的經歷，才寫出這種遺世物外的存在感。他在2008年移居杭州，得他妻子介紹而接觸佛學，一步一步涉獵不同的New Age議題，並與張繼聰、周國賢合作發表《生命之花》、《有時》三部曲等作品。2014年經歷一次人生低潮，專欄因雜誌結業而告終，在香港售賣作品的小店關門了，人生各方面也出現問題。在低沉的時候，他與朋友到秘魯「飲茶」（死藤水），10天的療程令他意覺生死。每天，茶入肚，身如死，四肢麻木，意識卻清明，看到色彩斑斕的曼陀羅，此刻是永恒，感到此岸是吾家，另眼看自己，小克在人生舞台上做一個角色，填詞，作畫，人渺小，天很大，歷史匆匆，夢幻泡影，如露如電，舞台之外，大我自悠然。

經歷苦難的人，一則跌入怨恨，一則感悟寬宏。香港經歷大苦難，多少人的生活翻天覆地，多少移民花果飄零。然而，時勢艱難，也是靈性復蘇的契機。小克那次「飲茶」的出神經歷，名與利，搵錢搵食，這些功利的「外衣」，最容易脫下，局外回看局內的自己，就有一份寬容。敢問，悠長的歷史中，悲刧一埸又一場，死去的生命無法挽回，身心創傷難以補償。然而，每一個善念，每一個正直的行動，都在界定我們是一個怎樣的人。義氣、守望、扶持，功業名利可毁，善良若虛，卻是堅強。

轉生 重逢

沒有禪修打坐經驗的朋友，亦總會體驗到世事福禍多變。縱使經百劫，所作業不忘。現眼的虛榮，一時的苦悲，不會是永恒。「然後淚光一滅/我靈魂忽爾醒覺出笑容/恍似穿過一個夢/夢破醒也是夢」，《風靈物語》這首歌的關鍵詞是風，說的是靈魂轉生。我對轉生輪迴，不明不白，抱有懷疑。但就算不明所以，遇到人生的千絲百結，不要耿耿於心，經過試煉，懂得釋懷，總能安頓於天地。但願香港劫後餘生，儘管惡俗充斥，受傷受苦的港人變得更美、更真、更善良。

如被 大海 淹滅

我靈魂 忽爾 掙扎出 笑容

一個 穿過 一個夢

夢破醒 也都是 場夢

然後 望穿 生滅

每陣風 給我 溫暖 還是凍

讓知覺 似痛 也沒痛

細聽 風鈴內

失散 轉生 重逢

——《風靈物語》

（新歌《狂人日記》在意識和技巧方面都有突破。小克透露第二部曲已經大致完成，而第三部計劃於年底推出，到時再一併討論）

文˙馬傑偉

編輯•王翠麗

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