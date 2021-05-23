【明報專訊】以巴果然按早前傳言達成了停火協議，但戰爭的藥引只是暫時熄滅。戰事初起，轟炸聲隆隆，影像的發達再次成功牽引旁觀痛苦者的情緒，以色列愈發精良的防禦系統，更在天空劃開了奇幻而壯麗的畫面。誰不但願平靜可以永久？把林康琪的文章讀到尾，便想起電影《柏鳥小姐的奇幻世界》裏的孤兒院，炸彈準時落下來然後時間從頭來過：戰爭的痛苦是巴人的永劫回歸，憑誰和什麼之力，可以結束這個時間循環？

相比之下，網絡上的口水戰至少不會造成實體意義的血流成河，但也會引出不少荒誕事情，葉蔭聰今期文章分析中印關係緊張下內地網上的「點火圖」罵戰，深入看當中的民族主義並揭出中國特色的「網瘟」其實是一個「內奸稀缺症狀」，繼「公知」胡錫進和兔主席後，下一個遭殃會是誰？「行政權流失故事系列」第二擊則某程度回應了一片愈發響亮的「鬥地主」風聲，一場爭奪角力行將（或已）開展之際，本土研究社陳劍青帶我們檢視回歸後規劃權的有無和不用。

《ERROR自肥企画》大結局引爆的笑彈餘溫猶在，馬傑偉則應約續談MIRROR柳應廷的物語系列，還訪問了填詞人小克。「見字抄經」workshop請來莫哲暐客串，新系列將會抄寫歌詞，歡迎齊齊寫。

編者話˙黎佩芬

圖•法新社

編輯•蔡曉彤

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