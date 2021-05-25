作品展：記錄老店街市貓蹤 定格高樓木棉花影

【明報專訊】訪問中多次表示喜歡香港的Marcel Heijnen（馬奕修），並非空口講白話。2015年自資出版《香港舖頭貓》（圖）記載他在繁華香港的老店中，與貓的一場場邂逅。他藉着攝影探索香港，在海味店、藥材舖按下快門拍下貓，也留住舊區人情味。出版後他把書送到貓主人手上，換來老街坊的親切笑容。隨後出版的《街市貓》系列則捕捉香港神出鬼沒的街市貓芳蹤。《舖頭貓》再版在即，這次交由國際出版商Thames & Hudson負責，而記錄內地舖頭貓的攝影集也將於8月國際發行。

留下街頭詩意一刻

Marcel大概也深明「落紅不是無情物」的詩意情懷。疫情下，他在香港街頭散步，看見一地木棉樹落花，用特別的技巧結合玻璃反映，拍下一幅幅落花中有香港高樓大廈的照片，以相片把一刻定格，浪漫又富意境。這個全新的Bloom系列作品現正於魏畫廊展出。其實Bloom系列的靈感啟發自他10多年前創作的Residue系列，以不同材質結合玻璃反映景象。想一探究竟？Residue系列亦正在Artyze藝術空間展出。

■「雙重奏：物之寂．生之華」李梓良及馬奕修作品展

地址：中環雲咸街19-27號威信大廈地下B舖Amanda Wei Gallery魏畫廊

展期：即日至7月15日（須預約）

網址：amandaweigallery.com/zh

■Marcel Heijnen個人展覽

地址：上環太平山街32號Artyze藝術空間

展期：即日至8月1日（須預約）

網址：www.artyze.com/page/collections