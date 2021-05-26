奧迪Q2 積極營造動感

【明報專訊】根據本港私家車牌費制度，引擎排氣量低於1500c.c.的私家車主，每年需繳交的牌費最少（不計電動車），故此在經濟低迷時，配置少於1500c.c.引擎的車款特別有吸引力。來港開售不久的新版本奧迪（Audi）Q2正好身懷一副1498c.c. 渦輪增壓引擎，切合「最低牌費」要求，加上車身外形強化了動感細節，整體吸引力提升不少。

跟其他小型SUV一樣，在港發售的Q2以前輪帶動型號作主打（代理同時提供車價較貴的四驅版本SQ2），這是因為在香港日常駕駛，用得着四驅系統的機會不多，也因為成本較低的前輪帶動型號有利設定較吸引定價。以Q2為例，新版入門型號到港開價不到30萬元，以一款產自高級品牌的新款SUV來說實在是極度進取的定價策略。

新版本Q2加強動感細節，例如車頭、車尾泵把加入更明顯的起角線條；前後制動卡鉗漆上搶眼的紅色，進一步營造動感SUV形象。不過，真正令駕駛感 「活潑」起來的，是將駕駛模式選擇功能及軚環轉波撥片列為標準設備，這鼓勵駕駛者透過選用動感較強的Dynamic模式及手動轉波去催谷引擎。不過，要留意的是，這副引擎始終不屬高性能，機器力谷之下發出的聲線稍為擾人，因此較適合想開小跑車的好動之人。

■Audi Q2 35 TFSI Advanced Line規格

車型：5門5座位小型SUV

引擎：1498c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：150hp/5000-6000rpm

扭力：250Nm/1500-3500rpm

傳動：7前速自動 S tronic

驅動：前輪帶動

長闊高：4208 × 1794 × 1508mm

軸距：2601mm

車重：1333kg

售價：$299,900起

查詢：2291 0000