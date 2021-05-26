一紙一字藏端倪 國畫真迹鑑證實錄

《枝頭相伴》——作者：徐悲鴻；創作年份：1937年；規格：鏡心、設色紙本（42.9×32.3厘米）；特色：很多人知徐悲鴻善於畫馬，其實他亦是畫小鳥的高手。（中國嘉德提供）

【明報專訊】當提起律師，或會令人想起英語流利、觀察力強、熟讀法律文獻的專業人士。記者最近認識兩位醉心收藏中國書畫的律師，他們為覓得珍品，會像查案般查考畫作源頭；又像法證般考據畫家的簽名筆迹，甚至「傳召」專家協助。不過，多年前兩人初涉收藏界時卻碰壁，首次買畫便中伏，但他們沒因此打退堂鼓，反而激發研畫鬥志。

游藝堂堂主唐楚男、蔡克昭任職律師，收藏中國書畫逾3000張，最近在中國嘉德（香港）拍賣行會場展出百多張秘藏。系列不但獲專家肯定，甚至獲編成專書。這批畫作只供會場欣賞、不設發售，不少藏家也垂涎三尺。

中伏丟臉 苦練成鑑證神探

蔡克昭少年時於學校藝術課接觸書畫，自此萌生興趣。「我生於傳統中國家庭，爸爸、外公也收藏國畫。當年家中有不少珍品，但很多被蟲蛀掉。」長大後，他和喜愛書畫的唐楚男合伙做律師樓，並一起探索書畫世界。唐楚男在1989年起收藏書畫，不過首次買畫便中伏，交上「學費」。「當年在澳門認識一名古董商，說張大千的作品每張售兩萬元，好便宜。但原來是假貨。中招不止損失金錢，還丟臉！」

「中招後就好小心，買畫時會留意來源。」唐楚男說藏家「買錯畫」一般會收埋不敢給人看、不願被人知。這次經歷卻令他發憤圖強，和拍檔努力研究當中學問。他們細讀「案例」，閱讀專門介紹藝術的《大成雜誌》。「畫作有reference好緊要。」唐楚男說曾被出版、展覽的作品，可追蹤其交易紀錄。他笑說自中伏後看畫時像「驗屍官」，會巨細無遺地鑑證。「目前科技先進，假畫和真的一模一樣！」他說曾有個案，有人把真品的底、面兩層宣紙牽開、一分為二，再在底層宣紙表面按上面淡淡的墨迹着色，然後出售圖利。

買畫慎找可靠「證供」

「首次在市場釋出的作品也要特別小心。」二人異口同聲說跟畫家本人買畫會較安全，唐楚男便曾兩度親身上門拜訪著名畫家趙少昂購入作品。另外，畫家的子女大部分也是可靠。蔡克昭說畫家子女不會胡亂為非父母真迹蓋上其印章，來源為畫家後人的作品一般價值非凡。他們一幅《黃山倒掛松》藏品長達200多厘米，是張大千寫給七子張心夷。「這是大千晚年的創作，寫畫時綁起鬍子、口裏含着參片提神，繪成後足足休息了一星期！」唐楚男說畫家亦會寫畫給學生，但這類要極留神，需研究其「證供」是否可靠，如考證同期作品的近似度作分析。他告訴記者一個貼士：「最重要是考證書畫上的文字，特別是核對簽名，有不少專書記載張大千各時期的簽名。留意他晚年視力不好，字體會稍有不同。」

當找不到來源，亦可邀請資深裱畫師傅過目，分析紙質，例如其殘舊程度是否脗合創作年代，而畫家的生平亦有助分析。「如遇上聲稱是傅抱石在貧窮時期的大幅作品便要小心。試想像畫家於赤貧時，有否能力購買巨幅的名貴宣紙創作？」唐楚男說。

唐楚男、蔡克昭熟識張大千的作品，多得一個重要的「專家證人」。他便是《大成雜誌》總編輯、大千的好友沈葦窗。蔡克昭當年因為和沈葦窗同樣愛看京劇而結緣，因而獲得很多寶貴資訊，甚至介紹他購買大千的作品。唐楚男大讚沈是大千專家，從其口述、文字可得悉很多大千的生平往事。

「外國人愛大千的潑彩，我卻喜歡他中年時的作品。當時他視力還好、畫工細緻。」唐楚男拿起張老的《婀娜娉婷》細說當中典故。「作品是大千寫給好友蔡孟堅的。」此作是張大千在敦煌研習後的作品，仕女畫工進步神速。唐楚男說大千曾因得罪蔣介石而未能前往台灣，透過和蔣介石關係密切的蔡孟堅和跟蔣夫人的交誼才讓他成行，自此在當地聲名大噪。唐楚男說此作背後故事引人入勝，但也不及畫中人吸引。

《婀娜娉婷》主角的雙手放在身後，原來有段古。蔡克昭說大千筆下女像的手是繪得「不理想」的。「可能他受敦煌壁畫的女像影響，繪畫女性的手一般比例會較大，有些作品還像男人手﹗」《婀娜娉婷》的女主角雙手放在身後，便至臻完美。唐楚男大讚大千技術全面，但畫西方風景山水時仍堅持用國畫筆法，對中國文化極固執。另外，他又讚大千擁有厚道和世故的美德，知朋友買了冒充他的畫作也不會直接指出，免其傷心；有時遇上餐廳侍應向他「求畫」，也會隨筆寫一張簡單作品給對方，十分慷慨；當面對漂亮的女明星，更樂意揮筆寫贈。

擺放隨心 80萬名作掛洗手間

唐楚男、蔡克昭多年發奮研畫、購入大批珍品，結集成優質的收藏系列。雖然得來不易，但唐楚男笑說自己擺放也很隨心，在家中四處擺，80萬元的書畫也會掛在洗手間門口。「當年大千寫一首詩賣數萬元，今天已可能炒至過百萬，現在我們買不起了﹗」他說內地富豪把珍品炒賣至天價，頂級作品每幅炒至過千萬元，「這批畫作我們應該不出售！」

文：呂一心

編輯：王素怡

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