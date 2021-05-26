藝壇消息：陪趙無極 劉野歎咖啡

【明報專訊】5月藝術活動一籮籮，例如上周舉行的Art Basel和Art Central，而在大型藝術展外也有不少周邊活動。適逢抒情抽象派畫家喬治．馬修誕辰100周年，K11 Art Foundation跟法國駐香港及澳門總領事館聯手策劃回顧展，展品包括其強調書法筆勢的早期作品到晚期的「宇宙風格」系列。當中為1978年巴黎大皇宮回顧展而特別創作的6米長巨幅畫布，突顯藝術家的強大內在能量。

香港藝術文化品牌CURATOR Style亦推出「CURATOR藝術遨遊」，在港九不同地點以群展及專題形式展覽呈現趙無極、朱德群、曾海文、草間彌生、奈良美智、KAWS、Mr. Doodle及劉野的作品。CURATOR Art & Café的「旅人：趙無極、朱德群、曾海文作品展」包含趙無極、朱德群的石版畫及曾海文的油畫及紙本原作。1948至1951年間，3人相繼留學旅居法國，接觸西方現代主義各流派，發展出融合西方抽象主義與中國傳統精神的抒情抽象繪畫風格。Lex Coffee舉行的「重構的夢境：劉野版畫作品展」則展出《Killing Me Softly（溫柔地殺我）》、《Madame L（L夫人）》等6幅版畫。劉野筆下的創作看似童話故事，背後卻暗藏一絲邪悖或成人元素。

■戲墨狂想曲：喬治．馬修回顧展

日期：即日至7月4日

地點：K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre（尖沙嘴梳士巴利道18號）

■CURATOR藝術遨遊

日期：即日5月31日

地點：CURATOR Art & Café（K11 MUSEA B113C舖）；Lex Coffee（堅尼地城卑路乍街100號地舖）

文：張曉冬