360度「幻彩燈」 每小時換氣4次

【明報專訊】想找一台較便宜的空氣清新機，只售千多元的TCL Breeva A1W是不錯選擇。它機身輕巧，只重2.6kg、高32cm，可放在家中任何位置，而且採用360度環圓設計，能透過滿佈機身的氣孔，全方位吸入污染空氣，經過機內的高效濾網後，於機身中間向上方釋放清新空氣。新機採用3段空氣淨化系統，包括濾網、HEPA H13濾網和活性炭濾網，宣稱有效阻隔如灰塵和寵物皮屑等大顆粒懸浮物、懸浮微粒（PM2.5、花粉、微生物、致敏原），同時能去除煙味、寵物異味等。機身雖小，但品牌宣稱經過測試，有效覆蓋面積達161平方呎。它有4段風速選擇，包括低至20db的超靜音睡眠模式；若以最高段速運行，則每小時可為室內空間換氣4次。用家可根據不同環境和需要而選擇。

Breeva A1W另一特點是配備七色氛圍燈，可根據不同心情和場景調整顏色，令家居倍添格調。系統設有定時器，用家可讓機器於指定時間自動關閉；另外可啟動兒童鎖，防止兒童或寵物誤觸。Wi-Fi連線、手機App遙控等基本功能亦沒有遺漏，系統會自動偵測濾網狀况並提示更換，確保空氣淨化器發揮最佳效能。

顏色：白藍

售價：$1688

查詢：3144 1889（百老匯）