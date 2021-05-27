3合1「機械人」 監察空氣預警

【明報專訊】Philips新推出的空氣清新機，頭大大像個機械人，其實是一台擁有高效過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風3種功能的小型空氣清新機。與Dyson一樣可以一機三用，節省空間及免卻轉季換機收納的煩惱。在天氣炎熱的當下，它可當作風扇使用，有3段風速選擇；當天氣寒冷時暖風功能則大派用場，同樣有3段調校，陶瓷發熱元件可3秒極速製暖。

至於空氣淨化方面，機底座可以從四方八面吸入空氣，透過前層濾網、HEPA濾網及活性碳濾網共3層濾網，達到強效的空氣過濾效能，宣稱能去除99%細菌及98.5%病毒；同時能過濾微塵、毛髮、塵蟎、致敏原、有害氣體等，宣稱能過濾99.95%小至PM0.003微細有害物質。內置感測器可偵測空氣中小於2.5微米的粒子，並可以在機身熒幕上顯示PM2.5指數及室內溫度；又會以4色空氣質素顯示燈作實時反饋顯示，包括藍色（良好）、紫色（一般）、粉紅色（差）和紅色（非常差），方便用家監察家中空氣質素。

Philips 3合1風扇暖風空氣清新機，設有350°吹送功能，加強室內空氣循環，將潔淨冷、暖風吹送到房間每個角落，另外亦有60°及120°吹送角度可選擇。吹送角度靈活之餘，空氣淨化效率亦不差，官方表示空氣輸送率達每小時165立方米，適用面積約215平方呎，適合放置客廳或睡房使用。

顏色：銀藍

售價：$3388

查詢：2619 9663（Philips）