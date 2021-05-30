【明報專訊】今年是「港區國安法」生效後首個六四周年。支聯會原訂今日舉辦遊行集會，警方以防疫理由拒絕申請，周五也不能舉行維園燭光集會。過去每年報紙頭版新聞大相都是維園燭光的亮度和濃密程度，驟眼看除了天氣陰晴變幻都相對穩定，鏡頭下其實有過暗湧，包括「肉餅論」的事實非議，還有代際之間「是否仲值得記住」的論爭，但到時到候，便有相當數目的香港人，心心念念一群痛失孩子的母親，又憶起年少懵懂時一些深刻片段，或自個兒或聯群結隊的，去到維園燃點白燭。

多年來，這個和平有序的集體悼念畫面，也漸漸成為體現及象徵香港擁有自由和一國兩制的關鍵符號。至去年雖然集會被禁，不少人還是繼續去了維園，其中幾個青年領袖卻因而下獄；來到周年前夕，泛民大老紛紛繫獄，更有風聲傳出要取締支聯會；安徒今期文章〈不再倖存，當下六四〉便說，今年六四將更令人懷念，懷念可以點燭光的昔日和那個「借來的時間」，而當有港人因六四坐牢蒙難，說明香港也已身在六四當中，而不再是心存愧疚的倖存者。

維園限聚，白雙全以無光的黑暗代替燭光，以關燈表達悼念。社民連黃浩銘數算自己坐監的日子，說赤柱監獄堪稱他的「第二個家」，談到今年六四，他也想到不如約定大家關燈三分鐘。至於酷暑之下的監房有多難以想像，他有大量補充。

編者話˙黎佩芬

圖˙白雙全

編輯•蔡曉彤

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