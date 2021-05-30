周日話題：文化香港運動

【明報專訊】2021年春夏之交，香港意外地迎來一場又一場的流行文化盛宴。先有Mirror從大部分人問「他們是誰」到全港都認識、演唱會大放異彩；再有Error、Mike導炮製《自肥企劃》，以意想不到的結尾叩問娛樂之本質，回應荒謬處境，觸動觀眾心靈。明明是惡劣的時代，有人卻綻放光芒。有人貶斥這只是商業機構的操作，也有人質疑港人選擇娛樂至死，遺忘現實多麼殘酷。此類論述，彷彿假定受眾都只是毫無思考的從眾。偏偏批判的人，自己也是受眾。與其犬儒看待，冷嘲熱諷，倒不如藉着這突如其來的契機，乘着海浪，共同鞏固文化香港。

葛蘭西說革命之所以從未出現，乃因資本家和統治階層用各種方式建立霸權（hegemony），使被統治者和被壓迫者誠心誠意接納自己的處境。一切文化、教育、藝術，都是鞏固霸權的工具。阿圖塞講得更白：統治者一手靠武力震懾反抗者，另一手靠意識形態國家機器令反抗者不再覺得需要反抗：一切都很好、很正常。然而James Scott說：葛蘭西說得好，但他錯了。如果所謂霸權的意思，是被統治者心甘命抵接納身邊的一切，則霸權根本未曾可能。奴隸在奴隸制下可能不會想到另一種體制如何可能，但奴隸不會因此在被鞭打或親人被殺時都覺得開心滿意。每當奴隸在奴隸主前假扮接納，擠出笑容，其實已經昭示霸權失敗。因為他們並非心甘情願。猶太人在埃及為奴，但從無甘願臣服埃及王，反而一直等待上天的使者帶領族群脫離幽谷。

生產者與受眾 非餵與被餵關係

Stuart Hall和John Fiske均反駁所謂電視廣播和娛樂能完全麻醉人心之說。電視也好，整個娛樂工業也好，當然有一套資本生產模式。廣播一方會根據主導的意識形態，傳達某一套信息。然而傳達不會滴水不漏，因為任何一套信息，都會容許多義（polysemic）的解讀。受眾不是被動配合的機器，而是能思能想的人。當傳達的信息與自己的處境過分不符合，溝通就會失效。生產出來的意識形態信息是主導的，有時甚至難以公開挑戰，卻不能全面主宰我們的心靈。受眾會反饋，與生產者之間並非被餵與飼養者的關係。

受眾以外，還有生產者本身的部分自主。Mike導的企劃，展示了如何在各種限制下，製造驚喜。機構必然有限制有底線，然而有些人在其中，依然可以憑着熱血、堅持，以及創意，走一條不同的路。限制依然在，甚至會愈來愈多。但今天可以做，就做、就試。明天不可以做了，就再在其他方面試。這是一種堅持，也是創意。Mike導不是拍獨立電影，依然受聘（制）於電視台，而電視台當然有其商業計算兼續牌考慮。但他卻可以找到空間，藉自己的作品叫大家睜開眼睛活着，相信文明總會勝利。如果說熱血與堅持使人努力走下去，創意則幫助人找到走下去的方法。

流行文化、文學、藝術，是一個城市的靈魂，也是創意與生命力彰顯的場域。以創意與創造力，守住這個城市的靈魂，為這個家園留下一道又一道的文化血脈，是我們當務之急。

文化、文藝創作，是人把自己的心靈化為結晶，投放於外，使他人看見、感受、共鳴。創作也是人以獨特的方式記錄時代，訴說自己所理解演繹的故事。高牆太牢固，紅旗太耀眼，我們就要更努力尋找空間，培養眾人的生命力。藝術是柔韌的，文化是流動的，可以穿插街巷之間，遊走廟堂之內。創作也是符號。符號總是多義的。你可以這樣解讀，我可以那樣解讀。你說是如此，我說不是。既然可以多重解讀，則明者自明。收緊時隱蔽，放鬆時展揚。

以雅俗創意 共守城市的靈魂

臺灣文學家臺靜農，生於中國大陸，早年是熱血左翼青年。得魯迅賞識，也是陳獨秀的摯友，曾三度下獄仍熱情不減。二戰爆發，繼而內戰，幾經喪亂，因緣際會下流落到國民黨治下的臺灣。白色恐怖，加上心靈受創，臺靜農無力再直接批判政權，轉向沉默。然而沉默不等於放棄。臺靜農決定專注書法藝術，從中尋求自己的救贖，並表現自己從未放下的情仇與志向。他取法明末忠烈之士倪元璐的書法，筆觸沉鬱頓拙。王德威教授評論道：「而經由線條的起伏、字體的結構、墨色的濃淡，臺何嘗不在將他的白紙黑字重行編碼，投注個人的深情實意？我認為，藉着不同風格的書法銘寫，臺靜農創造了一個書法的隱／現政治學（palimpsest politics），一種密碼圖譜，遮蔽，同時又彰顯，書寫與謄錄的無盡周折。」「倪元璐的書法美學的極致由歷史災難和個體生命的隕落所淬煉，也因此，倪的死節成了字裏行間的潛文本。」

主旋律高奏，大紅燈籠高高掛。我們要在主旋律外，打出屬於自己的節奏。如果主旋律是正向與健康信息，那麼我們就擁抱百感交集，平等對待快樂、悲傷、憤怒、失望等情感，並閒時來一下死亡行星；如果主旋律是紅色，那麼我們就展示「黑是百種色」，而且「黑中有光」；如果主旋律是掛起虛假的笑，高舉堆砌的愛，我們就保持真摯赤誠，「知我咩料啦」、「是但啦頂你個肺」；如果主旋律說我們缺乏社會責任，我們就告訴眾人：我們就是社會。

文化藝術有雅有俗，可以共賞。雅的文化，講求品味和審美。精煉技藝，繼而表達內在精神。上通神明，下接大地，而我在中間。發揮巧思，成就骨筋肉血。以日常為詩，以心靈為詞，以感情為歌，以經歷為賦。俗的文化，則鬆動陳規，嘲諷虛偽。植根於市井，不文又無厘頭。俗不代表無意思。俗可以激發思考，要人誠實面對真正的自己，要人看清世界的荒謬。嬉笑怒罵，橫眉冷對，嘲弄法度與主義，訕笑偽君子與假道學。俗不等於惡俗。所謂惡俗，是鞏固既有偏見，為權力護航。服務權力的創作，往往是最惡俗的。如果俗是「X嘢認真做」，那麼惡俗就是「戇X當有趣」。黃霑、（舊）周星馳、《自肥企劃》的俗，與王晶、李力持、《開心大綜藝》的惡俗，其實不難分辨。惡俗要令人麻木，雅俗則共同構成這個城市的精神面貌。

自肥不可恥 而且有用

創新、創造，「不斷變化再進化 引發連場風暴」，就是我們還未放棄、仍在努力的證據。繼續出新歌、拍新劇新電影、做新節目、畫新畫、寫新書。求新不需忘舊。我們香港的文化底蘊，多元而深厚，繁雜而自有其特性。書法篆刻有所謂「師古而不泥古」之說，我們現在的文化創造，也應該懷舊念舊而不拘泥於舊，不應只懂緬懷「舊時多優美」。不用期待新四大天王出現，因為今日香港根本就不需要四大天王。

要守住創新的力量，壯大文化場域，我們必須守望相助。自肥不可恥，而且很有用。「每日自肥，總會得到力量」。但這個「自」，不可以是自己一人，或自己一個機構，而是「我們自己」、「我哋大家」。文化事業，都需要錢，這是現實。因此支持優秀或有心的生產者，就是受眾可以做的，甚至是應該做的。好戲要買飛入場睇，高質素的劇集或綜藝要開電視或上網點擊，有誠意的歌手要買唱片支持，有水準的畫家要捧其展覽場，有營養的YouTuber和Patreon要like、comment、share同subscribe，愛香港的偶像所代言的產品要購買。受眾支持，某程度可以制約生產者，免其走上歪路。生產者創作，受眾反饋、欣賞、批評，共同構築具活力有內涵的文化圈，互相滋養。相濡以沫、相濡以沫、相濡以沫，是我們生存、成長、發圍的途徑。

以前唐君毅先生說：花果飄零，靈根自植。當時空氣較自由，種子落下，可以生長無礙。然而當草地變成磚地，磚地再用膠水密封，或拆掉再鋪上水泥，則即使種子飄下，也無法植根。今日香港，我們需要尋找裂縫缺口，親自種下種子，繼而悉心栽培，使其能發芽。裂縫太窄了，就要偷偷今天鑿開一點，明天又鑿開一點，使根能伸展，抓緊泥土，穩固根基。你種垂葉榕、鳳凰木，我種土沉香、木棉。當苗芽漸漸長大，成為大樹，我們就可以爬在其上，接近無邊的天際。

人生就是不停的戰鬥，休息，再戰鬥。我們的城市也一樣。最重要的戰鬥，未必在今天。「仲有咩嘢可以做？」仲有好多。不必自欺欺人，說所做的所有事都很有用。但也不應妄自菲薄。注視目標，取路多元，共同建立香港的「生命共同體」（王德威教授語）。以文化香港為盾，守護我們所相信的價值。

文˙莫哲暐

編輯•王素怡

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