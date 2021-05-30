流水舍【故事九】：收成期也掙扎 從大自然學重組自我

【明報專訊】阿昌很難忘在遊行中做「水站」的經歷，橫穿過如水的人海，就像一個細胞融入幾萬人的集體思維。他在訪問中幾次說自己是「孤獨精」，正因為對人性善惡太敏感，所以保持距離；但他沒有停止觀察世界潮流，以從大自然習來的一套系統理解身邊發生的事，從年輕人的行動感知地球已開始以另一種方式運轉，就像急促而不可抗的水流，他站在其中被拉扯撕裂，覺醒的過程痛苦，但相信撕裂後將拼湊出更立體的自己。

時： 5月12日晚上7:30至9:30

地：灣仔富德樓流動共學課室

問：臨牀心理學家葉劍青、Ingrid、Shirley、Chloe

答：阿昌（化名），處於「收成期」的年紀，游走不同「平行時空」兩邊擺盪

1.在年輕人和長輩之間的孤獨精

問：看看你想從哪兒說起？

答：初時認識到一些大學生，以為我年紀比較大，能告訴他們更多，但慢慢發覺他們一些想法反而會啟發我，現在的世代是怎樣進行的。

之後反國教去政總聽到黃之鋒說話，當時群情洶湧，後來我才知原來他那時的演講是關鍵時刻，我是與他們一起親歷其境。

有時他們遊行、聚會、開會都在這一區，我剛才行經，有很多零碎記憶。另外有次遊行，我與一班朋友做水站，要換水加水，那天遊行時是幾多萬人？通常穿過人潮要撞埋去當自己打rugby咁，但相反當我說唔好意思、對唔住呀，當時的意識就像幾萬人一起的集體思維，有粒細胞要過對面，人們原本好熱不想動，但見你捧着水樽，就會很自然讓你快點過、問會否要幫忙，那天來回六七次，一直添水，也不覺得天會黑。

我會把這個叫作……放低自己的力量吧。

問：聽上去似是大家的意識能溝通，不用明講都收到。你是否那次才經歷到這樣的事？還是在中學、小學都經歷過類似的團隊合作？

答：無，無。我現在回想，自己是個孤獨精。

問：透過與大學生一起，看到他們無私互利的合作精神，是否令你很有感受？

答：看他們一些行動，基本上是24小時燃盡自己，我就想，呢班人點解可以咁黐線㗎呢？後來再看，原來這班年輕人不止熱情，還有很多事情配合才成功。

問：剛才你說自己較為孤獨，去到成千上萬人的社會運動場景，當中感受又是怎樣？

答：感受是……要看清楚現實的環境。近幾年都會跟一些長輩或朋友傾開，他們有時會媽叉之前發生過的事，覺得班友有頭威冇尾陣，或沒考慮清楚後果去做某些事，最終迎來失敗。我在一班年輕人與長者或俗稱「收成期」的人之間，就會「好擺」（左右拉扯），我這個年紀應該屬於收成期，聽話唔好搞咁多嘢，聽聽話話咪有糖食囉。但發覺唔係喎，我這樣的想法會令之後的人乜都冇得食㗎喎。

有時我自己都會鑽牛角尖，究竟點呢？可能我的生活環境很建制、很穩定，那班人的想法及作為，其實好觸動我，但我沒表現出來，要心理平衡可能要上facebook圍爐，但沒法圍爐時，就要自己（開）解自己。

問：在長輩與年輕人中間找平衡，是怎樣的感受？

答：撕裂自己，將自己搣、搣、搣，好似張紙咁搣，之後慢慢再拼合自己，那個過程很辛苦。

2.換位思考 「搣開自己好多份」

問：怎樣拼合自己？

答：這個世界有很多平行時空，有些人覺得抵死、有些人覺得有冇搞錯，同一件案判出來，都有不同的態度、觀點。我會搣開自己好多份，拼貼出一個立體的自己或立體的世界，搣開一張紙起碼多兩面，不會戇居居只信片面之詞。

個世界係點，其實大家都知，這麼多年來沒人講，但有年輕人見到，願意跳入去，用自己的方式講出陰暗的地方，我們才發現這是向來都有的，只是沒有察覺。現在地球開始用另一個方式去轉，中間就會有拉扯。（2016年）魚蛋（事件）之後，好多後生仔企出來講，世界開始變緊，初初大家唔覺，後生仔搞吓事正常吖，由得他們吧，但後來發覺積埋就是好大的轉變，就像乾的茶葉是沒有顏色的，一堆茶葉在熱水中，會比凍水更快變色，現在的世界就是在好滾好滾的水當中。

問：現在你拼貼自己拼貼成點？

答：我有個癖好是好鍾意資訊，facebook不斷似廢物傾倒給你資訊，你要去篩選，成日谷自己思考。大學好重要是教人如何思考，讀書可能從練習中知道自己的想法，或與別人的想法有什麼不同，從而知道自己的立場，但我們讀書不多的人，可能隨便搵份工，覺得鐵飯碗幾好吖，但到有一日發覺世界變了，有些人的想法跟你很不一樣，甚至一些你覺得自己很正常的事，原來一點也不正常，得來不易，就會去想，個世界係咪咁簡單？

問：除了見到2012年、2019年無私的現象，還有沒有其他刺激你的事？

答：有時遊行都會見到環保人士把垃圾分類，有一次我行行吓見到，有個好大規模的站，十幾個袋全是膠樽，一班人不怕髒在拆招紙、樽蓋，我會好自然問有什麼要幫忙，自然埋位。2019年在中環某個位分配物資，成班學生、年輕人好亂，突然有幾十袋物資，他們不懂分類，我看着也氣，就去分配誰做什麼什麼、食物要放哪邊，有人給我一個頭盔，說「呢個啱你呀大佬」，我說唔好玩啦，大家都係做嘢，掉低啦香港人。

3.行山悟謙卑 向偶遇的狗說多謝

問：我有些興趣知，你實際工作上有沒有做類似的角色？

答：沒有，可能年少時有些團體活動，會觀察別人帶隊吧。

問：你一直在不同地方觀察與分析，是工作鍛煉而來，還是成長有這樣的需要？

答：是成長期間？家人常帶我去行山，在自然當中的意識最強，在街上只會聽到雜音，不會感受到野獸走近、風吹來的方向。

問：有沒有一個運用分析判斷的行山故事可以分享？

答：有一次我在過橋，橋兩邊無欄杆，我走過去時遇到一隻狗，牠流住口水「hehe鞋鞋」，好明顯我已入了牠的「地界」，於是緩慢後退，卻看到狗的眼神有點奇怪，那一下意識與牠connect，知道牠的意思是「你好停喇，唔好再退後」，因為我已站在橋的側邊，旁邊就是橋底。

我就說多謝，因為牠給了我一個信號，當然我可以轉身便走，但應該要謙卑。

問：這是近年還是早年的事？

答：讀書時的事了。

問：這種謙卑是從師長還是什麼地方學來的？

答：是在山中自然學到的，我細個去行澗，喜歡在中間弄個水池，但永遠拼合不到，原來水很急，那力量會不斷推走石頭，如何堆砌都沒用。

就像我在人海當中的移動，現在像跳了落河，濕了身，就是剛才說的搣開自己，是在慢慢過河，但不知有多遠。

問：在河裏濕身與拼貼自己的關係是什麼？

答：覺醒吧。

問：你如何演繹你的覺醒？

答：在生活中不斷有很多信號、啟示，如在河中某個位置搬起石頭，才看到底下原來可能有條魚，覺醒就是用好大心機把石頭搬走。

問：可以很強烈地感覺到你對生命的好奇、不只是觀察，過程中又有很多思考，是一個熱愛生命的人才會留意當中的含意，由大自然、動物到人，是一直堆積的體驗。

答：我也沒特別意識到呢。

4.那時自然補位 回到日常不得已「睇定啲」

問：你說自然補位的事，這些經驗對你來說是否新鮮？還是由細到大當有班人突然好熱心為共同目的做一些事，你都會去補位？

答：你的想像跟現實的我很不同，還是要說，我真係好孤獨精。但如果問為何我會補位……我反而會說宮崎駿的動畫如《幽靈公主》、《風之谷》（對自己有影響），好奇怪吧？

《幽靈公主》裏有個男仔中了詛咒，其實是一種象徵，被詛咒的是森林，但在人的身上展現出來；《風之谷》一開始是女仔被一隻野生動物咬到，但她沒有縮手，說「冇事㗎，你只是驚而已」。這可能與我做很多事有關，當世界亂到咁樣，無權無勢的人可做什麼？最簡單便是用少個膠樽，或用很謙卑的態度經過人海。

問：感覺你說的例子都帶着很強烈的善？

答：善是有的，它的對立是惡，惡是好辛苦的，講大話講一個，就有兩個、三個，講到有一日唔知自己去咗邊，是否要做這樣的人？可能我在一些地方有惡也不知，要慢慢去觀察自己。

問：你幾次形容自己是孤獨精，但你對人性及與人之間的聯繫，是細膩地去感受。

答：因為太細膩所以不會太去接觸，像《風之谷》的森林人，是一種在腐海中居住的人類，他們不想再與外面的人交流。大家都「善」的時候，還可以融洽地生活，但如現在，我的撕裂在於，在公司或經常接觸的人都是抱「係咁㗎啦，唔係點呀﹗你唔係唔識做吓嘛！」這樣的態度，我的孤獨可能因為我容易看到誰是仆街誰是好人，不會容易跟人稔熟，會睇定啲先。年紀大了，犯錯的機會也不可太多，要知一些事情應不應該做、應不應該講。

5.信上一代 信下一代 信還有對的事

問：不如由Chloe先作迴響？

Chloe：最讓我有共鳴的畫面是，你一開頭說運水，我記得也在樓下擺過街站，未出聲已好多人說要讓路，裏面有種向心力與善良。另外你說行山，我好感受到那種對大自然的敬愛與謙卑，上一輩會說『行山的人無衰人』，在山上的人都是自動自覺讓路、互不相識會說加油，你提醒我們在2014年、2019年時，也是互不相識都自然補位。

Shirley：最深刻的感覺是你對生命的熱愛、尊重、謙卑，我還未找到貼切的字眼完全形容到，去到這個程度，要好善良才做到。

聽上去是由細到大在你心中已有種子，會用這個角度去看生命，思考如何自處，到遇上社會運動等的經歷，令你心中的種子可以萌芽，我聽到「撕裂」這個字覺得好痛，就像是破土而出，終於生長出一些果實。

青：你不是只看到自己，還看到與大自然的互動，才有那種謙卑的態度，那種流動性讓我想到《風之谷》裏的滑翔機，要掌握氣流才駕駛得到。

Ingrid：我是感覺到當中的苦澀，像你說對人很敏感的部分。

青：但我覺得苦澀背後有力量，有萌芽也有想像，不是要自己來完成所有事，像司徒華說的「成功不必在我，功成當中有我」。

答：上一代也有很多掣肘，可以看到他們的無能為力。

問：而你是相信年輕人的？

答：我是中間那層，兩邊都要信。意念是子彈，真相是武器，當你認為是對的，就去做、去動搖它，尤其還有一大班人滿口歪理，說自己是至善至美，是權威。

問：這能幫你面對心裏的苦？

答：心理上好過些吧。要識得自己保持清醒，就像將苦澀醞釀為咖啡的香，都要經受水與火的灼熱。

【談心小錦囊】

主角說故事自有系統

幾位臨牀心理學家都感覺到，阿昌在交談的過程中，不會全盤接收他們的話，不時會「反彈」，葉劍青說：「我覺得很特別，他的系統是龐大的，有很多細緻觀察，好多力量在其中，他不會『收』我哋啲嘢，但不是壞事，自己收埋再醞釀，是他的運作方式。」Chloe補充：「也有另一部分是因為他的系統與我們的理解不同，所以常常覺得唔係咁，就會『彈』。」青說將敘事治療的方法用在訪問中，心理學家會希望從不同角度了解主人翁的故事，帶出新的故事線：「我們講co-construction（共同建構），會問有沒有什麼影響他如何理解世界，與被訪者一同建構故事，在過程中會有拉扯，而我們既尊重他自己的系統，亦相信他會因人的互動被影響改變。」

在聽朋友說話時，是否不要拆開朋友看世界的系統？青打個哈哈，「那要看是什麼情况，也有像冤家的朋友會互撞擦出火花」，但如果10年沒見，「看互相想要什麼，可能想多說兩句『我都明你嘅』也不定，哈哈」。

整理˙ 曾曉玲

{ 圖 } LOSZEHAHA

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 劉子斌

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