自主後事規劃 壽衣喪禮我話事

感情要好——月明（中）和月華與設計壽衣的學生感情要好，月明看着這張合照微笑說：「她們是我女兒。」（受訪者提供）

【明報專訊】每次出門，大家都會為自己選一套合適的衣服穿上；遇到大小宴會，更會悉心打扮一番。那麼，到了人生最後一程，你又可曾想過，應該穿上什麼樣的衣服與至親告別？想穿一襲隆重的禮服？那套舒服自在的運動裝？還是聽到壽衣二字已在心中暗叫「啋啋啋！大吉利市」？

月華和月明兩姊妹則毫不避諱，齊齊準備自己的壽衣，還親自穿上讓記者拍照！（受訪者為拍攝需要暫時除口罩）

壽衣是入殮時所穿的衣服，在香港長生店常見款式以唐裝為主。傳統規格「男雙女單」，男裝壽衣最少6件，包括內褲、內衣、外衣、外褲、長衫及馬褂，女裝則多了一條裙。

東華三院「圓滿人生服務」計劃統籌主任林智強表示，任何質料都可以做壽衣，惟土葬時應避免選用夾棉，因為它會黏着身體，阻礙遺體腐化。壽衣價錢多依據複雜程度而定，譬如顏色多寡、款式花紋等。「現在很多人會選擇『自備衣服』入殮，多以審美喜好先行，尤其無宗教人士，未必會跟足傳統。」

設計系學生操刀 壽衣反映喜好

85歲的月華和74歲的妹妹月明，多年前參加了「環保起動——壽衣新角度」計劃，由就讀設計系的學生透過了解2人生平和喜好，為她們設計獨一無二的壽衣。月華的壽衣款式以她喜愛的唐裝為藍本，由於她多年前皈依佛門，設計系學生陳輔邦、鄧業城，特意找來佛教梵文作為壽衣的印花圖案；月明還細心向記者補充，姊姊比較怕冷，所以學生選用了較厚的布料。月明則對壽衣要求不多，只提及自己喜歡杏色，學生設計師蔡清、何柳婷遂設計出剪裁簡單、線條乾淨的杏色壽衣，還綴以鐘表齒輪暗花，原來是由於月明年輕時從事鐘表業。

穿壽衣坐棺材 百無禁忌

以為老人家忌諱生死？姊妹倆卻百無禁忌，訪問當日不但穿上自己的壽衣，還坐在棺材上，大方讓攝影師拍照。月華坦言不覺得死亡是忌諱，「差不多間間屋都死過人」！月華和月明自小在油麻地長大，區內有不少棺材舖，對殯儀殮葬司空見慣，沒什麼顧忌。兒時每當有人出殯，月華更會帶着妹妹到街上湊熱鬧。她說以前的人會在家過身和舉殯，但唐樓樓梯狹窄，棺材不能轉彎，所以要搭棚由「騎樓」抬出棺材。昔日香港，富戶人家出殯巡遊時十分大陣仗，送殯樂隊一字排開，街上鼓樂聲響，吸引不少人駐足觀看。

月華和月明共6兄弟姊妹，全都年事已高，難以互相照應。排行最小的月明獨身，月華的丈夫已離世，有一個養女移居加拿大。月明、月華同住，相依為命。月華今年初確診輕度認知障礙，月明說：「她忘記食藥，又日日問我今天幾號，一整天都在睡覺！」

獨老雙老 後事無煩惱

月明對死亡亦沒有恐懼，「（每天）識瞓醒就賺了」！雖然對生死看得豁達，但對身後事卻充滿焦慮，「因為我是單身，有事沒有人幫到我」。正因如此，兩人早於十多年前已加入東華三院生前規劃服務，安排自己的身後事，由壽衣、遺照、喪禮和殮葬形式都計劃妥當。

月明最初選了一張在40多歲時拍下的照片作遺照，打算留下美好年華，但最近希望換上近照，更加貼近現在長了一頭銀絲白髮的自己。月華早前到紀念花園視察，撒放骨灰位置及方向正好望到父母的骨灰龕位，希望一家人能安葬在同一地方。她們為身後事做準備，由喪禮細節，到遺照及壽衣，全都是自己選擇喜歡的告別儀式。

文：李祖怡

編輯：蔡曉彤

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