知多啲：多元創作擦出火花

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文章日期：2021年06月01日
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特色燈具——來自陳傑創辦的選物店Knowhere，主要售賣懷舊、旅行、生活小物等，在PMQ元創方開設實體店。（黃志東攝）
室內擺設——店內不少擺設來自常常集品。常常由兩名熱愛收集的設計師成立，透過旅行拜訪當地心儀的特色小店和市集。二人希望帶回來的選物能夠引起大家對生活的熱情。其店設於上海街618號。（黃志東攝）
簡約牆身——店內的牆身由「倒模」Moldflip負責人之一Mig主理，作品風格低調簡約，甚有現代感。（黃志東攝）
藍染制服——員工身穿的服飾來自本地第一間天然藍染布工房「片藍造」，以來自台灣的布料跟藍草提煉的藍泥做出最原始最有感覺的藍色小物，工房設於大嶼山。（品牌網頁圖片）
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【明報專訊】除了陶藝品牌素謠，跟悄悄食堂合作的還有以下本地創作單位：
（請看附圖）
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