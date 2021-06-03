創意雞尾酒 「惡魔」出椒

皇牌炸雞翼——使用雞全翼製作，能吃到啖啖肉的雞槌、嫩滑的雞中翼和吮得過癮的雞翼尖，適合作下酒菜。（$90）（賴俊傑攝）

Insaine Margarita——靈感來自東南亞很流行的番石榴吃法，不少人喜歡在番石榴撒上辣椒粉和鹽來調味。（$110）（賴俊傑攝）

【明報專訊】難得走入黃竹坑，當然要四處發掘美食。以航海為主題、主打西式料理與創意雞尾酒的酒吧餐廳Insanity，今年4月試業，5月下旬正式開業。

水果調酒 先甜後辣

主廚Shauvik Hossain來自孟加拉，擁有15年烹飪經驗，專攻意、法料理。不過主廚也很喜歡亞洲菜的獨特調味，因此菜單中也能看見亞洲元素。如皇牌炸雞翼，他把原隻雞翼以豉油、辣椒油和碎蒜醃製12小時，再以200℃高溫炸4分鐘，並撒上乾辣椒碎和炸蒜增加香味與口感，炸出來的雞翼表面焦脆，裏面還是十分juicy，配上是拉差辣椒醬更是冶味。

這裏的調酒也是餐廳一大特色，非常IGable。負責設計一系列飲料的調酒師來自尼泊爾，年僅22歲的他原來已有4年調酒經驗，而且很喜歡不同的有趣嘗試。比如Insaine Margarita，杯邊垂直掛上兩隻辣椒，活像一隻惡魔，飲品裏用上自家製Chili Infused Tequila、番石榴汁、檸檬、青檸、橙酒，並以搖酒的方式調成，入口有水果的清甜，其後就是突然如「燒喉嚨」般的辣，回過神來，還能嘗到杯邊鹽粒的鹹味，十分刺激。

■Insanity

地址：黃竹坑黃竹坑道54號M Place地下2號舖

查詢：2832 2054

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