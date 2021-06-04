防水力受布料「層數」影響 慎選合身風褸遮風擋雨

迪卡儂男款混紡外套FH900，採用超防潑水布料及2.5層式製法，收身剪裁，重量180g（以大碼計），輕巧易收納，手臂下方有透氣位設計。（$539，b）（品牌提供）

英國品牌Montane的Unisex Podium Pull-On，只重115g，防水系數達15,000mm，可阻擋暴雨，適合在戶外訓練用。（$1290，a）（黃志東攝）

Berghaus的Women's Hyper 140 Shell Waterproof Jacket，用上品牌自家研製的防水透氣物料Hydroshell，以高效防水及透氣度高見稱。採用2.5層式設計，讓用家身體保持乾爽。（$1790，a）（黃志東攝）

迪卡儂女款外套FH500 Rain採用10,000mm防水系數布料，2.5層式設計，加上防水接縫貼條，僅重190g（以中碼計），屬輕量的防水風褸。（$399，b）（品牌提供）

【明報專訊】行山熱潮方興未艾，即使來到夏天，登山客未見大減。山藝教練梁梓浩（Sunny）提醒大家，氣溫雖然高達30多℃，但上山時仍要帶備風褸，以備不時之需。

風褸款式五花八門，價錢由數十元到數百元，甚至過千元也有，究竟有何分別？今次找來Sunny及香港知專設計學院時裝資料館主任何浩德，解答選購風褸時所遇到的疑問。

Sunny擔任山藝教練逾20年，向來愛研究各式山藝用品，2008年曾開設戶外用品店，營運了約10年，後因工作繁忙而結業。他指出，開班時經常提點學生要帶備風褸上山。

夏日時晴時雨 防水風褸應急

或有人問，夏天30多℃氣溫下，仍要帶風褸？他解釋，夏日天氣變化快，隨時突然轉壞。他試過出發上山時陽光普照，但中午突然下驟雨，之後再出猛太陽，時晴時雨，天氣難預測。故一件具防水功能的風褸可作應急之用。

再者，大熱天時，走在市區街道可能覺得悶熱，但在戶外，特別是在山頂迎着山谷送來的清風，也會帶點涼意，「行些較長的路線，走上山頂，部分開揚位置如昂坪，一年四季都吹着強風，風褸便有擋風作用。况且這時候通常行至滿身大汗，當停下來休息或打卡時，就好比濕了身即走進冷氣間，可能會着涼，這時最好方法是抹乾身體，建議風太大時穿上薄風褸保持一定體溫」。

但風褸款式、功能愈出愈多，應如何選擇？聽聽Sunny及曾是運動服飾設計師的何浩德的專業意見。

一般登山 可選2000mm防水系數

1.如何分辨風褸的防水程度？聲稱「防水」就代表滴水不入？

何浩德指風褸的物料主要是人造纖維如尼龍（nylon）或聚酯纖維（polyester），「防水」風褸只是概括的稱號，未必全部滴水不入，部分防水能力可能較低。一般防水布料分為以下3種。

◆Water resistance（抗水） 擋不住大雨

代表布料纖維編織較緊密，細雨時，水分會停留在布料表面，不會穿透。惟防水能力不算太高，大雨時未必可發揮完全防水作用，如長時間在雨中，雨水也可能會滲入布料。

◆Water-repellent（防潑水） 功效漸退

通常在布料表面上有塗層，或採用特別的編織方法，讓雨水接觸布料後，會在表面結成水珠及輕易流走，跟抗水布料比較，防水能力較高。但在大雨下，水珠仍可能會滲入布內；而且布料的塗層在一段時間的使用或洗滌後，防潑水功效可能會日漸減退。

◆Water proof（防水） 阻水分穿透

顧名思義布料可防止雨水穿透，即使大雨下雨水壓力增加，也可阻止水分穿透，防水功能是三者中最強。

Sunny補充，部分生產商會測試風褸，用水射向布料，測試布料承受多少毫米（mm）的水壓後才滲水，這個稱為防水系數，舉例防水系數3000mm代表可承受3米（m）高的水柱壓力，當超過這水壓，水珠便滲入布內。數值愈大防水功能愈高。應用在現實環境，2000mm可應付細雨，10,000mm已可應付暴雨，但這些系數只供參考。

他續稱，風褸的防水度愈高，價錢也較高，隨時可高達數千元。一般郊遊遠足人士未必要用到頂級防水料，因在狂風暴雨下也不會上山，一件防潑水或2000mm防水系數的風褸已足夠。

布料層數 影響排汗及舒適度

何浩德又說，製作防水風褸時，會將物料分為2層、2.5層或3層式的製法，3個級別分別在於價錢、排汗及舒適度。

◆2層：主要是面層布料加防水料，再縫上底層裏布，摸起來明顯分得出是兩層物料。也因裏布隔離了防水物料和皮膚的接觸，穿起來較舒適，價錢也較便宜。只是透氣排汗度較低，也影響美觀。

◆2.5層：面層布料，中層防水料，而底層另加上一層薄膜物料，故為0.5層，主要用來保護防水料，以及避免防水料直接觸碰皮膚。價錢會較2層式高，但始終底層只得薄膜，穿起來可能不及2層式舒適，特別是出汗後不適感更明顯。

◆3層：面層布料、防水料及用底層布料壓合成一塊物料，部分款式會用上排汗物料作底層，增加排汗功能，會較耐用，舒適度也較2.5層高，但價錢卻最貴。何補充，除了布料要有防水功能，也要留意設計是否配合防水功能，例如風褸的拉鏈頂部最好有小布，防止雨水經此位置流入風褸內，或用貼合技術代替車縫，避免車縫的針孔位入水。

有彈性較通爽 重不代表耐用

2. 行山風褸的物料一定要有彈性？

Sunny表示，要視乎活動需要，例如越野跑手，他們活動的幅度大，最好是有彈性，但一般行山人士則未必需要。要留意普遍有彈性的風褸，透氣度也較高，較通爽。

3. 布料愈重愈耐用？

Sunny指布料愈重不代表愈耐用。反過來，應視乎自己的用法、愛惜程度或使用率等。舉例他不會用小袋子裝載風褸，而是直接把風褸放入背包內，其間可能會被其他物件𠝹破，自然不會太耐用。另外，他不太建議用太重的風褸，因帶出戶外隨時會成負擔。

太大件妨礙活動 入風入水

4. 行山風褸應選尺碼大一點，方便郁動嗎？

對於這說法， Sunny認為是源於在寒冷地方，除穿上風褸，內裏也要穿保暖衣物如羽絨，才要在尺碼上預鬆一點，否則正常情况下，風褸過於寬鬆，影響靈活度。

何浩德也認為風褸的尺碼一定要合身，否則太大件，不單妨礙活動，也會令手袖、領位及衫腳等不貼身，導致入風或入水，所以選購時最好要試穿。

a：毅成戶外用品店（rcoutfitters.net）

b：迪卡儂（www.decathlon.com.hk）

文：許朝茵

場地提供：毅成戶外用品店（旺角店）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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