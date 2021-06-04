沙發薯：向標竿直跑的中女們

【明報專訊】無論情感上如何否認，心態上如何調節，筆者都逃避不了「踏入中年」的殘酷現實。由女童、少女、輕熟女變成中女，社會給女性的擔子愈來愈多，但給予的分數卻愈來愈低。近日與不少女友人見面，聽着她們訴說各式各樣的人生難題，作為同樣不情不願被踢入「中女俱樂部」的女性，我實在想為她們大喊一句「公平咩」？

「中女」一詞，彷彿集所有對於女性社會責任和負面標籤之大成——由青春少艾變成殘花敗柳，體能和記性開始衰退，皺紋開始湧現，贅肉不再鬼祟；「中女」之下再以婚姻狀况細分，結婚生子的被稱為師奶，待字閨中的被視為老姑婆；在職場打拼和照顧家庭中間，總像走在鋼索上，就算步步為營也難面面俱圓，但如果為了家庭而放棄事業，又怕漸漸與社會脫節；既要為子女準備考學校上興趣班整portfolio，又要與教育觀念大相逕庭的長輩角力，更要管理家傭姐姐的工作表現……大家彷彿忘記了這些「中女」被歲月的殺豬刀磨蝕之前，或許都對將來有過夢想，對美好生活有過期盼。

如果早前ViuTV大熱綜藝節目《ERROR自肥企画》，令大家重新感受年輕人追夢的熱血，緊接的《中女唔易做》就呈現現實如何磨滅女性的夢想。去年播出的《中佬唔易做》，請來幾名甘草男演員，他們大多具備實力卻欠缺運氣，節目組讓他們嘗試從事體力勞動行業，感受其他中佬的辛酸。《中女》再下一城，請來6個面對不同人生問題的女藝人，包括阮小儀、趙學而、康子妮、楊思琦、朱薰和杜如風，在其他行業的「中女」引領下實習，再感同身受這些女性的苦衷。

女星真人騷 做米線阿姐洗大餅

節目播出兩星期，已出場的阮小儀、趙學而、康子妮和楊思琦，分別被安排擔任農人、電器店售貨員、米線店姐姐和打散工。她們多年來沒有轉換過工作跑道，走馬上任從未接觸過的崗位，都顯得非常狼狽。但作為真人騷，也不難看出她們對工作以至面對新挑戰的態度各異——愛吃愛說話、被外界覺得是「開心果」的阮小儀，學會沉着應對農務的艱辛，以及從容應對想佔便宜的顧客；趙學而面對花多眼亂的產品和問題多多的客人，只能不斷靠其他同事出手解圍；除了藝人以外從未做過其他工作的楊思琦，在街頭派傳單和在水果店打工，仍然像演戲一般，擺脫不了藝人身分的她，驚訝走入群眾原來太困難；最令人驚喜的是康子妮——觀眾普遍對於她的印象，就是某藝人的前妻，她作為音樂人的身分鮮為人知，離婚時大眾似乎都傾向同情男方。但她被節目組安排擔任「譚仔阿姐」，無論是學習店舖獨有的點菜語言，毫無準備下穿著4吋高跟鞋穿梭樓面傳餐，甚至在「後欄」洗碗的厭惡工作，都看得出她對自己有要求，認真對待工作的表現令觀眾重新認識她，哪怕這只是完美的演繹——真人騷嘛，真亦假時假亦真是常識吧。

除了到工作場所實習，幾個藝人也在訪問環節剖白「中女的辛酸」，有婚姻失敗，有求愛不遂，有獨力撫養子女，也有受情緒病困擾，社會賦予女性的既定形象或期望，她們總是差一點點。即便如此，當她們回望人生、回望過去的夢想時仍然無悔，亦開始懂得享受此時此刻年紀增長帶來的不同經驗，向着「優雅地老去」的目標進發。

人生夢一場革命至蒼老，又何須分男女？或許有些夢想早已被年月蠶食，或因為社會現實被迫暫且擱下，但要相信這種精神，有些夢仍然不會死，讓我們向着那標竿努力直跑，記着吧。

文：梁慧思