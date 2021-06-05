名師設計×聲學家調音 型格走入「戰場」

時尚外形——擁有時尚外形的Beoplay Portal，打破一般「電競向」耳機的外觀框架，有黑、霧灰及海軍藍3色選擇。（品牌提供）

【明報專訊】喜歡打機又想找一對「拎得出街」的型格耳機，B&O的Beoplay Portal相信是好選擇。作為品牌首款打機專用的無線耳機，與丹麥著名設計師Jakob Wagner攜手操刀，擁有富美感的金屬風設計，以及猶如親歷其境的逼真音效，無論在家中打機、出街聽歌，都非常合適。

Beoplay Portal耳罩位置，裝置了經陽極氧化處理的鋁製觸控圓盤，透現注目的漸變效果。耳機配置一對釹磁鐵的40mm驅動單元，加上聲學專家調節，提供表現力強的音效與豐富細緻的音色。耳機亦內置杜比全景聲，提供逼真的環迴立體聲效，無論打機、睇電影或聽歌都充滿層次感；它還配置新一代主動式降噪技術，結合前饋、反饋兩種主動式降噪，阻隔外界噪音，讓用家完全投入自己的世界。

隔背景雜音 清晰與戰友溝通

說到打機專用，Beoplay Portal歸屬Designed for Xbox系列，可以高寬頻、低延遲地快速連接Xbox Series X|S及Xbox One遊戲機。即使非Xbox玩家，它亦支援一般藍牙5.1、aptX Adaptive及USB-C兼容的電腦或手機。內置隱藏式米高峰桿，配合directional beamforming技術，能阻隔背景雜音及放大用家的聲音，在炮火隆隆的虛擬戰場上，都可以清晰穩定地和戰友溝通。

Beoplay Portal內置1200mAh大容量鋰離子電池，卻只重282g，比起很多同類耳機還要輕（例如Apple AirPods Max就重384.8g），配以柔軟的小羊皮包裹着記憶棉的耳墊，帶來舒適的貼合感。頭帶內側軟墊亦能卸去頭頂承受的重壓，而且外裹透氣的竹纖維織物，就算長時間佩戴都感覺舒適。續航力方面，一般開啟藍牙及主動降噪下最長可使用24小時，如無線連接Xbox，配合藍牙及主動降噪，使用時間則為12小時。

■B&O Beoplay Portal規格

單元：40mm×2

頻率範圍：20至22,000Hz

阻抗：24Ohm

靈敏度：95dB

無線編解碼器：aptX Adaptive、AAC、SBC

續航力：24小時（一般藍牙連線＋主動降噪）、12小時（無線連接XBox＋主動降噪）

充電時間：約2小時

其他：主動降噪、藍牙5.1

體積：167.3×178.7×92.6mm

重量：282g

售價：$4498

查詢：2918 0007（B&O）