耳聽八方 邊打機邊講電話

【明報專訊】專攻電競裝備的SteelSeries，推出過不少專業級電競耳機，Arctis 9是品牌最新之作。它配備超低延遲的2.4GHz無損無線連接，為PlayStation及電腦遊戲玩家帶來流暢的高質素音效。它亦對應藍牙4.1，連上其他遊戲裝置、手機、平板等都沒有問題；最重要是用家可以同時以2種無線連接技術，一邊打機，一邊用手機通話、聽音樂或用VoIP聊天等。

Arctis 9秉承系列的傳統，配備經Discord認證的米高峰及Arctis音效。當中ClearCast米高峰採用雙向設計，收音同時降噪，帶來自然、清晰音訊效果；而招牌技術Arctis音效，則可強化遊戲中任何細微而關鍵的聲音，例如在槍戰中聽到四方八面風吹草動、子彈橫飛的精細方向聲音，從而及早得知敵人位置。貼耳式ChatMix控制系統，讓玩家直接在耳機上即時調整遊戲與聊天音訊之間的聲音平衡，毋須打斷遊戲節奏。DTS Headphone:X v2.0功能則讓電腦玩家聽到更精準的環迴音效，猶如親歷其境。電量方面，Arctis 9每次充電後可提供20小時使用時間，比起一般2.4GHz無線電競耳機（約為9至12小時）更長。另外，耳機有專利的滑雪鏡布料懸吊式頭帶、Airweave耳墊及鋼鐵結構，減少長戴的負累感。

■SteelSeries Arctis 9規格

單元：40mm×2

頻率範圍：20至20,000Hz

阻抗：32Ohm

靈敏度：98dB

續航力：20小時

其他：2.4GHz無線連接PC/PlayStation、DTS環迴音效、藍牙4.1、USB、3.5mm連接

重量：376g

售價：$1699

查詢：2407 1118（Winner Concept）