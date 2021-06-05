真無線耳機 邊充電邊消毒

【明報專訊】如果想找一對如Apple AirPods般輕盈，又要擁有出眾降噪及靚聲的真無線耳機，新推出LG Tone Free HBS-FN7是不錯選擇。它還有貼心的消毒功能，配備的UVnano充電盒在充電時會啟動紫外線，宣稱能殺死耳塞部分99.9%的大腸桿菌和金黃葡萄球菌，充電盒上設有LED燈，讓用家看到耳機的充電和消毒狀態。

HBS-FN7與英國老牌音響品牌Meridian合作開發，內置Meridian的數碼信號處理（DSP）音效技術，音效逼真之餘，更可以模擬猶如真實大型喇叭的體驗。用家更可以透過手機程式LG TONE Free，以4種Meridian預設音場模式，包括：清晰平衡聲效的Natural模式、真實立體空間感音效的Immersive模式、增強低頻表現的Bass Boost模式，以及突出人聲表現的Treble Boost模式，提升音樂體驗。降噪方面，耳機內置3個高性能米高峰，偵測四面八方的聲波來消噪，加上可調校耳膠與專利螺旋設計，提升舒適度外亦可以大幅度減少外部噪音進入耳內，降噪效果非常出眾。

■LG Tone Free HBS-FN7規格

耳機續航力：7小時（關閉主動降噪）、5小時（開啟主動降噪）

充電盒續航力：21小時（關閉主動降噪）、15小時（開啟主動降噪）

充電盒充電時間：約2小時

無線編解碼器：SBC、AAC

其他：主動式降噪、UVnano紫外線殺菌充電盒、快充（5分鐘充電使用1小時）、藍牙5.0、無線充電

體積：16×32.7×26.8mm（耳機）／54.5×54.5×27.6 mm（充電盒）

重量：5.6g（單個耳機）／39g（充電盒）

售價：$1599

查詢：3543 7777（LG）