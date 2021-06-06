綠色生活：梅窩溪谷 樸門生活

【明報專訊】這天，梅窩的氣溫高達攝氏三十多度，Jenny Quinton一頭全是汗水的濕髮，通紅的臉頰顯得皺紋格外分明，左右耳垂掛着不同的耳環，手臂綁一條小孩用的鮮黃色橡筋圈，光着腳在Ark Eden來回打點。這裏是她的家，也是一個森林學堂，從碼頭步行約30分鐘，隱身林蔭之間，倚溪而建，綠樹環繞。人們在嚶嚶鳥語間做山林瑜伽、學習永續栽種、到山野照料樹苗，或是探索叢林河溪，在星空下露營、伴着營火奏樂起舞，一如它的名字，是Jenny憧憬的伊甸園。

人為火種 帶掃帚上山救火

Jenny在1989年與男友背包旅遊，被大嶼山的豐富自然景貌吸引，沒多久就在這梅窩的山麓定居，愛寫詩的她筆下無不是大嶼山之美：「I know a place / It is big and wild and beautiful and no one really knows it at all... Here a constant wind blows grasses, bushes, hopes and dreams along. 」

她來自英國柴郡鄉郊，滿目皆是農田、草地和牛，經常隨手拿點乾糧，便與小狗蹓躂一整天，「當時還是十分年輕，根本沒去想什麼是生物多樣性，大自然是我生活的一部分，我只知道它令我過得非常快樂」。但遷到梅窩後，她遇過多宗山火。一次她看到四周有5個火頭，其中一個就在屋後，她背着一對子女，拿起一堆掃帚跑上山救火，待至直升機到來。那天是重陽節，她說由於燒山習俗或拜祭留下的火種，故每逢重陽和清明都山火頻頻。漁護署數字顯示，去年共有900公頃郊野公園土地受山火影響，面積較前年高出逾3倍，相等於47.4個維園，當中大部分山火與人為活動有關。她家門前是橫塘河的支流，因河牀淤塞，土木工程署於1996年將下游改建成明渠，卻沒有根治上游的毀林和土壤侵蝕問題。「來到香港後，所有環境問題都迎面而來。我住的房子幾乎被山火燒掉，門前的河又被灌進混凝土，我非常傷心，那裏以前有鰻、藍螫蝦、鯰魚，我們抗議了很久……大嶼山是我們的文化遺產，曾是海盜居住的地方、遍佈水牛的大片原野，還有中華白海豚、江豚。興建機場後多了各種計劃，超級監獄、大橋、焚化爐、第三跑道、明日大嶼、鐵路，香港對環境的破壞是我前所未見的。」

地球救生船 抗衡「褐色經濟」

Jenny指這正是「褐色經濟」（brown economy）發展模式，「盡是污染、浪費、煙霧瀰漫、耗用燃料和到處倒混凝土」。它與「綠色經濟」（green economy）相反，以破壞環境為經濟增長的基礎，使用化石燃料包括煤、石油、天然氣，往往伴隨空氣及水污染，並加劇全球暖化。此外亦有人提倡「藍色經濟」，又稱「海洋經濟」，保護潔淨的海岸和海洋生態系統。「這土地終究由發展商掌控，有了『明日大嶼』，或許有天這裏就有港鐵站。這裏會否變成另一個沙田？」山火乃至整個大嶼山的發展帶來預警，驅使她在2006年開放自己的家，在不同朋友鼓勵幫忙下，成立Ark Eden，寓意為地球的救生船，致力實踐樸門（permaculture，又稱永續設計），舉辦教育和環境保育活動，來修補與大自然的關係。園地依山坡地勢而建，自溪的兩旁延伸，以梯級連接高低不一的活動空間，保留林木和避免大幅開墾，很多設施像桌椅、門柵，都由卡板和廢棄材料製作。

順應環境設計 着重減廢

近年樸門開始在香港普及，不過各組織的理念和實踐程度不一，側重點也略有不同，如栽種、建築或農業生產。Jenny就這樣解釋她所理解的樸門：「觀察和留意身邊的環境，像你見到香港由海和很多島組成，或者會知道這裏是個建屋、種食物、有條河的好地方。讓所有事物各得其宜，發揮最佳的功能，就跟風水一樣，順應自然的系統來設計環境，從建設、食物、能源、水資源和減廢5方面着手，大自然是很慷慨的，它會為你運作。」

減廢‧堆肥‧種植

減廢是她的首要原則，「這真的是生活習慣而已，我不能像平常人那樣把食物倒進垃圾桶」。她從小已用廚餘桶堆肥，平常穿二手衣物，橡筋圈、耳環也是東撿西湊得來。Ark Eden裝設了生物降解廁所，以乾枯樹葉分解排泄物；廚餘收集後會放到木箱、舊浴缸做蚯蚓堆肥。她的前院有一片「蔬果園」（kitchen garden），依循大自然的多樣性原則，把四時作物種在一起，如粟米、茄子、秋葵、香蕉、菠蘿、斑蘭和芒果等，供給日常食用。當正午艷陽高照，人熱得發愁之際，狗卻在這園圃仰天打滾，大啖菜葉，倒是一臉幸福。另一角落則收集了曬乾的牛糞，加入小麥和水發酵4個月，就變成一支支用回收塑膠瓶盛好的有機肥料，方便帶上山施肥。

她又強調，不論地方大小，都可以實踐樸門生活。Ark Eden花30多年一點一滴擴充至現在的面貌，但在開初，她也只利用自家屋頂設計「永續天台」，依據日照和氣流方向，劃分廚房、客廳、餐桌、香草栽種區、音樂室、廁所、浴室、蚯蚓堆肥箱，把水管接駁到屋頂。「我有朋友在家中客廳放了個蚯蚓堆肥箱，就像個公仔屋一樣。這就是我所說的順應環境設計，將空間疊加起來，哪怕你只有天台、露台、後院。」

種逾30,000棵樹 修復「黑色山谷」

訪問當天上午，她和義工在山上種下34棵由嘉道理農場暨植物園送來的樹苗。她自2008年起開始植樹，已經在附近山頭種下30,000多棵、逾百個原生樹種的樹苗，加上定期澆水施肥，希望修復那些樹木絕迹、一片焦黑的「黑色山谷」（black valley）：「這裏是亞熱帶地區，本來應該到處都是樹林。現在情况改善了很多，附近種了很多樹木，加上大自然會癒合，山火過後，下場雨，又有長出草來。但如果你坐港鐵到馬鞍山，會見到山上有一塊塊的黑色，大概就是那個模樣。我們最遠走到蓮花山，但更遠的，例如奧運徑經過的亞婆塱，看過去一片全是橙色，那邊有很多墓地，不時起火。」這任務並不容易，要在5月至9月的雨季上山，正值酷暑難當之時，每周3、4次，背着樹苗、肥料和工具等，手腳並用地攀爬和穿過灌木和草叢，「今早我上去時有很多蜘蛛，我甚至沒去看牠們一眼，只用臉撞開牠們，我簡直是個野女人（wild woman）」。

找到4179野生動植物物種

Jenny經常轉換不同的樹種，以吸引各種昆蟲和蝴蝶，增加動植物的多樣性，光是今年已種了65個品種，像蒲桃樹、鴨腳木、桂花樹，甚至可以製皂的無患子樹，都是她所愛的。「香港是非常了不起的地方，在今年的城市自然挑戰賽（City Nature Challenge 2021）的第二名！」這賽事要參加者在所處城市尋找和記錄不同野生動植物，了解城市的生物品種，並建立數據庫。今年共有419個城市參加，數目為歷年之冠，而香港共錄得4179個野生動植物物種。她指指屋前正在隨風搖曳、開得正艷的鳳凰木，以及左側的芒果樹，都並非香港的原生物種，卻常見於大嶼山，「我發現很多人在屋前種這兩種樹，或者木棉樹，大概是它們比較好看，也可以遮蔭。你看，大自然總在回應我們，孕育它的子女，像今年比較乾旱，樹上竟然長了顆芒果，我們今年也有很多大樹菠蘿」。

玩水‧跑山‧聽蟬

Ark Eden一如她小時候盡情跑跳的山野：「小朋友非常自由，這裏沒有路，他們喜歡由這邊跑到另一頭，跑來跑去，有很多遊玩的空間。他們最喜歡那條石澗，稱它作『沙灘』，最喜歡濕水、玩水，倒懸在樹上、鞦韆上。」也以不同活動探索自然，例如製作聲音地圖，畫出耳際聽到的聲音，「譬如說，現在我聽到蟬鳴，也有微風吹拂樹葉」。這樣的幽谷淨土，令她得以在亂世保有赤子之心：「這城市變得舉步維艱，如果你為環境大肆抗議，或者已牴觸了《港區國安法》，表示不同意的話會惹來麻煩。但我一心只為香港，我只是……我愛她，想對她好。」那首詩的結尾是這樣的：I tell them that this place is a priceless treasure. How much I love it. And how we must never give up.

And I hear my brave words bang off the clouds and echo deep across the universe.

And I feel my island grow a little older and cling a little deeper to the Earth.

【樸 門‧Permaculture】

了解大自然 順其而活

1974年於澳洲興起的永續生活運動，由澳洲生態學家Bill Mollison和其學生David Holmgren提倡。英文「Permaculture」意指permanent（永久）、culture（文化）及agriculture（農業）。其精神在於巧妙運用自然、模擬自然，先認識氣候、土壤、植被、動物等大自然的元素，了解它們之間的關係及運行法則，再運用到人類的生活設計中，以永續方式供應食物、能源，乃至其他生活需求，包括住屋、生產、人際、經濟、社會發展等。它是一套不受環境條件規限的設計系統，小至陽台、屋頂、後院，大至社區、村落或整個國家，都可以實踐樸門生活。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 朱安妮

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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