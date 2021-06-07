雙手圍腳瓜 自測肌少症 有營多動 人老未必縮水

【明報專訊】人老會縮水？

隨年齡增長，肌肉確實較易流失。亞洲肌少症工作小組（Asian Working Group for Sarcopenia，AWGS）在2019年提出，肌少症與年齡密切相關，年紀愈大，患症風險愈高；徵狀包括肌肉量減少，伴隨肌力減退或生理表現下降。

肌少症不但令人提早出現行動障礙，還增加跌倒、代謝綜合症、心血管疾病，甚至死亡的風險。

年輕時肌肉質量和力量達到高峰，如果在成年及年長時期過着較健康的生活模式，包括有恆常運動及均衡飲食，盡量減少肌肉流失，能使骨骼、肌肉得以長久保持；相反，不健康生活模式，如沒有運動習慣，不愛走路，飲食奉行快餐文化，便會增加患上肌少症的風險，令人提早出現行動障礙。

易跌 骨折 增心血管病風險

肌少症成因不單是年齡增長，缺乏營養及缺少運動都是主要原因。另外，內分泌失調、運動神經元減少亦會致病。根據AWGS估算，65歲以上患病率為4.1%至11.5%。肌少症患者在臨牀上有許多不良影響，包括易跌、失能、下肢功能較差、代謝綜合症、心血管疾病、住院，甚至死亡等，所以不能輕視。

醫學研究又發現，肌少症在老年髖部骨折患者中比率相當高。原來骨質疏鬆症和肌少症相關，兩者都會引致跌倒甚至骨折。而骨質疏鬆症和肌少症都可以透過營養補充和運動改善。

量小腿做問卷 自我評估

我會否患上肌少症？一個簡單動作便能作為自我篩查，及早發現和預防：將雙手拇指及食指圍成一個圈，圍在小腿最粗位置（圖二）。如果圍起來後仍有空位，患肌少症的風險便較高；相反若不能圍起來，代表風險低。另一測試方法是量度小腿最粗位置的周長，如男性短於34厘米，女性短於33厘米，代表有肌少症風險。

另外，可以做右列肌少症自我評估量表問卷調查。

■肌少症評估

1.提起並拿着10磅重物，會感到困難嗎？

沒有困難：0分

有點困難：1分

很困難／無法完成：2分

2.在房間走動時，會感到困難嗎？

沒有困難：0分

有點困難：1分

很困難／無法完成：2分

3.從椅子／牀鋪站起來時，會感到困難嗎？

沒有困難：0分

有點困難：1分

很困難／無法完成：2分

4.爬10級樓梯，會感到困難嗎？

沒有困難：0分

有點困難：1分

很困難／無法完成：2分

5.過去一年，跌倒幾次？

沒有：0分

1至3次：1分

多於3次：2分

如果得分超過4分，應接受進一步檢查。物理治療師會透過手握力測試及坐立速度測試作評估，再以雙能量X光或磁力共振測量肌肉量，以確定診斷。

文：盧玉琼（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：梁小玲

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