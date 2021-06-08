垂直堆疊多層單片 集合多功能

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文章日期：2021年06月08日
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（明報製圖）
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【明報專訊】透過重複靜電紡絲和打印電路的步驟，可將擁有不同電路功能的液態金屬纖維氈（如分別是用以測量心電圖、汗腋和溫度的傳感器）堆疊起來，並拉展成集多功能於一身的電子設備。
[科學]
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