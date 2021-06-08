Open Menu
CULTURE & LEISURE
/
CULTURE
PAST ARTICLES
港產透氣彈力「電布」 「電子皮膚」實現未來想像
垂直堆疊多層單片 集合多功能
皮膚測試 敏感風險低
未來應用：手機變皮膚貼片？修補心臟？
毛孩「百變洞穴」 大玩躲貓貓
北歐簡約家具 為愛寵設計
電視櫃「秘道」 方便貓咪高高在上
帶毛孩逛寵物超市 掃消暑家品
香港虛擬網紅先驅Ruby 虛擬療癒現實 活出真我
好去處：巨型玫瑰佇立海旁 石像鼻孔驚喜摘花
皮膚測試 敏感風險低
文章日期：2021年06月08日
Share
（受訪者提供）
prev
next
【明報專訊】分別將SBS纖維氈與液態金屬纖維氈的樣本，在活體兔子的皮膚上做測試，黏貼24小時後也無明顯敏感狀况，具備優良的生物相容性，可直接在人體皮膚上使用。
資料來源：理大科研團隊
[科學]
RELATED
港產透氣彈力「電布」 「電子皮膚」實現未來想像
垂直堆疊多層單片 集合多功能
未來應用：手機變皮膚貼片？修補心臟？
Share
MORE
毛孩「百變洞穴」 大玩躲貓貓
北歐簡約家具 為愛寵設計
電視櫃「秘道」 方便貓咪高高在上
帶毛孩逛寵物超市 掃消暑家品
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK