CULTURE & LEISURE / CULTURE

PAST ARTICLES

皮膚測試 敏感風險低

文章日期：2021年06月08日

【明報專訊】分別將SBS纖維氈與液態金屬纖維氈的樣本，在活體兔子的皮膚上做測試，黏貼24小時後也無明顯敏感狀况，具備優良的生物相容性，可直接在人體皮膚上使用。

資料來源：理大科研團隊

[科學]

RELATED

MORE