香港虛擬網紅先驅Ruby 虛擬療癒現實 活出真我

【明報專訊】虛擬網紅近年崛起，他們永遠年輕貌美，無遠弗屆。香港也有一名代表，她由半退居幕後的網紅Ruby Gloom塑造而成，每天動動鼠標，她便能輕易地為自己易容換臉，甚至裝上機械臂、鑽頭腳、玻璃眼球。活在虛擬世界，她沒有掣肘，再前衛的衣服也敢穿，再離奇的地方也能去。「在她身上，我找到自信心和安全感。」虛擬人物儘管沒有血肉之軀，卻實實在在地療癒了Ruby，教她反璞歸真，以虛擬治癒現實。

在KOL一詞還未在網絡世界興起的年代，Ruby Gloom已是網紅。2012年就讀大專時，把短髮染得一半粉紅一半藍的她在社交媒體冒起，常常渾身粉紅、粉藍、粉紫色打扮，腳踏動輒3吋的鬆糕鞋，集原宿風、Kawaii風、cyber grunge風格於一身。有人說她可愛，也有人說她怪誕。但毋庸置疑的是，穿得浮誇吸睛的她名氣漸大，卓韻芝找過她當造型師，Lady Gaga造型師越洋邀請她拍造型照。當時她不過20出頭，已嘗到成名滋味。

所以，當Ruby今次爽快地答應在她家受訪時，記者自然幻想，那裏會是個充滿粉色事物的少女天地。以前的她擁有一個粉色的工作間，鍵盤、咕𠱸、桌布、杯墊、文件夾，無一不是粉嫩夢幻風，彷彿只有待在那鋪天蓋地都是粉色的空間，她才安心自在。但來到她與新婚丈夫共築的居所，竟然一派簡約踏實，窗明几淨，沒半點花巧裝飾。家具一律白色和淺木色，廳邊小露台很開揚，可望到外面大樹林立。她養了一頭黏人的貓、一隻年邁的倉鼠。「老了，心態不一樣，想有簡單舒適的空間，多於被那些東西圍住，况且清潔好麻煩。」即將踏入30歲的她，毋須再靠那些粉色身外物來定義自己。難得受訪，她才久違地打扮一番，「當你擁有虛擬的第二身分，現實的自己會慢慢反璞歸真，做回自己，不用再扮演角色」。

「扮外向」做網紅 有苦自己知

網紅世界表面光鮮，其實有苦自己知。「好多嘢係做畀人睇，唔係我自己嚟嘅。」她強調「其實我好毒」，本來就不太有自信，亦不外向健談，但做網紅必須拋頭露面，活躍於社交圈子，「以前出席完公開活動，我會不舒服，會焦慮，於是一星期不出街，也不懂得與人打交道，說話很awkward的」。網民一句負評，就動搖她的自信心，「會覺得天塌下來」。記者質疑，她以前喜歡上載穿搭照，不也是享受拋頭露面嗎？「小時候沒自信，打扮才誇張。起初我沒想過是否喜歡做網紅，純粹有機會就做」，她笑說：「唔通你同人鬥靚咩，搞唔掂㗎喎。」

以前拍照，她偶爾會「P相」，用軟件美化外形，「愈沒自信的人，愈希望在網上表現完美的自己，想被關心、被認同」。幾年下來，她一邊找尋滿足感，一邊消耗自己「扮外向」的能耐，慢慢消耗到受不了，她便無心再發展網紅事業。後來試過開設時裝品牌，又一度為養家轉行當上班族，但總找不到樂趣。到2016年，Ruby陪男友到美國工作1個月，無聊沒事幹，便在電腦下載了3D繪圖程式自學。那時虛擬人像設計還未如今天般大行其道，Ruby乘上了潮流的早班車，開始設計虛擬的自己。

虛擬突破生理限制 發掘自我

虛擬的她幾乎無所不能。她能隨時易容，變換膚色，想穿什麼就穿什麼，甚至打扮得比Ruby本人更前衛奔放。有時她把機械臂植入四肢，配一套水手裝，在富未來感的都市馳騁；又或者身穿鱗片般的銀色盔甲，戴着亮晶晶的玻璃眼球亮相，連頭髮也調配得具有銀片的質感。現實中的生理限制，一概形同虛設。

「我把3D的我用到最盡，她比我走得更前。」Ruby說，骨子裏的她是傳統女性，結婚、做家務、孝順父母等責任，她統統履行，「但虛擬的我不用管這些日常。我老了好少穿得誇張暴露，但她會，因為她不完全代表我，她有她的發揮」。Ruby甚至與身為音樂人的丈夫合作，請demo歌手代唱，年尾計劃為虛擬的她推出單曲。廣告方面，名牌如Fendi、adidas及Nike也請她拍攝宣傳，正巧香港沒有類似的虛擬角色，Ruby可謂吃到了本地市場的頭啖湯。

但即使走得再遠，虛擬Ruby始終是Ruby Gloom的延伸。與其他虛擬網紅相比，會發現虛擬Ruby孤僻、非主流，從來獨來獨往，不愛吃喝玩樂，打扮亦非主流，處處皆見Ruby本人的怪誕因子。「這是我發掘自我的方式，我會花時間去探索她的self expression。」虛擬Ruby享受獨處，需要work life balance，不隨便接受工作邀約，與現實的她有幾分相似。

又private又高調 接受人無完美

Ruby的IG逐漸被虛擬的她佔據，真實的她漸漸不再露面。以虛擬身分示人的4年來，她走過了需要觀眾認同的階段，「把社交媒體與現實生活拉得遠遠，讓我重新找到安全感，我可以好private，同時好高調」。她打趣說，現在不怕負評：「啲人唔可以話我P圖啦，𠵱家擺明係假，你咪講囉。」以前她事事上網訴說，現在她透過3D創作抒發日常感悟，憑一張圖、幾個字間接寄意，她不在意別人是否完全明白，只要有片刻共鳴就已足夠。

從虛擬回到現實，人的瑕疵仍然存在，多少人沉迷虛擬，迷失於現實，但Ruby從容地應對虛擬與真實之間的巨大落差。她從不繪製絕對完美的Ruby，圖中人往往臉帶雀斑、白蝕，那都是取材自她自己的元素。「有些人用虛擬身分代替自己，會覺得現實中的自己好sad，但我經虛擬找到自己。學懂如何面對自己，這才是存活最應該聚焦的事。」有虛擬版本代她亮相，Ruby活得更反璞歸真，每天工作5、6小時，然後關掉電腦，埋頭日常生活，煮煮菜、調調醬汁，或給倉鼠和小貓設計料理，好好過她腳踏實地的日子。

文：宋霖鈴

編輯：林曉慧

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