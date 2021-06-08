好去處：巨型玫瑰佇立海旁 石像鼻孔驚喜摘花

【明報專訊】最近走過尖東海旁，會發現一朵屹立的巨型玫瑰（圖A）。Rose II是德國藝術家Isa Genzken創作的巨型玫瑰藝術裝置，首次在亞洲展出，也是K11 MUSEA Art Karnival活動的一部分。根據現代藝術博物館MoMA 2014年回顧展，Isa Genzken為過去30年最重要和最有影響力的女藝術家之一。高8.5米，以鋼材、鋁及漆器製作的巨型長莖玫瑰，在飽覽維港兩岸景色的海濱長廊上展出，其超乎常規的體積、誇張的比例及非自然材質，將文化藝術、大自然美景與城市景觀合而為一。而在巨型玫瑰旁，另有一件看似奇怪的雕塑石像裝置Rose's Allure。啟發自古希臘的人像雕塑，鼻孔中卻藏有玫瑰鮮花。在K11 MUSEA消費滿$1500，憑收據開啟K11 HK App，即可兌換驚喜玫瑰換領券，摘下玫瑰。

粉紅色是Art Karnival的主題色，意大利家具品牌Gufram特別將兩款超現實的期間限定裝置：Guframini Pink Edition和Broken Series Pink Edition帶到MUSE EDITION。其中的Guframini Pink Edition，是將世界頂級設計博物館收藏的Gufram Bocca梳化、Cactus仙人掌衣架及Pratone休閒躺椅，縮小至1:8比例的迷你尺寸（圖B），各限量333件，全球獨家展售（$2690至$2890）；Broken Series Pink Edition裝置則由Gufram與紐約設計事務所Snarkitecture合作設計，為全球首度發布。

■Art Karnival

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA

◆Rose II

日期：即日至11月21日

◆Rose's Allure

日期及時間：即日至6月27日下午12:30 至晚上6:30

◆Broken Series Pink Edition

日期：即日至6月27日

整理：張曉冬