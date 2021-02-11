hear her say...：Rainbow Tse享受創作的直覺 香港街景水彩畫出熟悉回憶

【明報專訊】現年24歲的畫家Rainbow Tse，早在17歲便舉辦了第一次個人畫展。畫風題材圍繞自然粗放的水彩和香港街景，也許不是什麼具話題或熱門的新興藝術，Rainbow亦直言只想觀者從畫中的香港聯想到自己的故事和回憶。一幅朦朧的雨夜街景，可以是途人雨中回家的日常，也可以是香港某個烽煙四起的晚上。若觀者能投入獨特的聯想，自然成就一幅別有層次的畫作。

1. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天?

沒有特定很重大的人和事引領我，反而我覺得每個人或每件事都可能帶來引領或提示。以我的畫家之途為例，我小時候已經很喜歡畫畫，但卻沒有想過要做一個畫家，過程都是一步一步走過來，經驗多了便發展出某種畫風，某時某刻又遇到一個機會等，我會順應自己的好惡和際遇去走每條路。

2. 你17歲就開始舉辦個人展覧，年輕有什麼優勢或劣勢?

年輕的優勢是我不會對自己有太大的期望和壓力，因為當時還沒想過以畫家作為一個職業，但同時對很多事情都沒有頭緒，還在figure out自己的想法和意見，人生經驗是要不斷累積。

3. 為何會選擇水彩作為主要創作媒介，你個人覺得水彩有什麼特質與你的創作／個性脗合?

我也會用其他方法作畫，例如computer graphics，但我覺得我與水彩有一種很自然的關係，它既是一種挑戰，也能令我樂在其中並自然地創作。水彩要留白，要留意和控制水分，有時要趁未乾就落第2次色，相比起來，油畫可能要在創作途中等一天讓油彩變乾才能繼續作畫。畫水彩畫的整個過程非常連貫，一畫就是大半天，令我非常投入。

4.很多現代藝術家喜歡使用混合媒介、電腦數碼來創作，題材也愈趨多元甚至娛樂化，而你運用水彩這種傳統技法，題材亦是平實的香港街景。你覺得怎樣才能在藝圈脫穎而出?

水彩可能沒有其他繪畫技法那麼bold，因為水彩畫的尺寸有限制，不能夠太大幅，觀眾要靠近來欣賞。另一方面，即使與其他傳統繪畫方法比較，水彩畫還是較難複製，因為水彩顏色的幻化，似是畫家控制，又似意外出現，即使再畫一張也不能夠一模一樣，令水彩畫更罕有珍貴。

另外，自己大學修讀過心理學和藝術史，明白藝術是反映當代思潮的媒介，即使藝術變得娛樂化，我仍覺得很難去界定什麼才是真正的藝術，或什麼才是好的藝術，只要這些藝術與人能產生互動和共鳴就好了，而我們這些傳統畫家也不代表會被淘汰。

5. 你喜歡繪畫香港的特色街景，並認為會喚起觀者的回憶及與香港的聯繫，但經過這一兩年發生過的大事，你會否覺得香港已今非昔比?有沒有特別的感受?

我始終覺得我的畫要表達的東西，遠不及觀者與我的畫之間產生的互動重要，這個互動是美麗的地方之一。而香港經過這一兩年的動盪，我的潛意識或會影響我的用色或筆觸，但我卻沒有深究當中分別。

6. 創作令你最享受的地方是什麼?

與日常生活相比，我覺得創作時應用了腦部的其他地方，創作令我最享受的是憑直覺、不需太講邏輯，自然而然的感覺。

7. 時裝對你來說是什麼?

我覺得時裝是一種溝通方法，跟面部表情或談吐一樣能表達自己。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格?有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好?

我喜歡簡單舒適的風格，但有時因應場合會穿得「企理」一點。而且我很重視衣服和配飾的功能，手袋固然要實用能放東西，鞋也不能只顧好看而穿得不舒服。

9. 你認為什麼是美?

我覺得美是一種awestruck，當你看見美，會覺得它很宏大，自己卻很渺小。

10. 現今社會有什麼被高估了?

我覺得資訊發達、社會發展被高估了，人卻沒有時間去感受自己真正的需要，若我們不能停下反省，只會隨波逐流。若能停下，將更容易發現美，更容易意識到自己的感覺。

■Rainbow Tse

香港土生土長的年輕畫家，擅長以水彩描畫香港的城市街景及夜景，畫作曾獲多個國際獎項。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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