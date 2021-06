stylehub：疫下開旗艦店 散發活潑隨性風

next

【明報專訊】新冠疫症打得時尚業界七零八落,任你是高級時尚品牌還是走普及年輕路線的,也要縮減分店甚至撤離香港。但American Eagle Outfitters不但在這艱難時期撐住,還趁Gap撤離香港,將其舊有位於中環皇后大道中31號的3層旗艦店據為己用,新店預計於6月17日開幕。

既然這是American Eagle Outfitters在港開設的首間旗艦店,品牌也不敢怠慢,除原有系列外還特意擴充貨品種類,於旗艦店的1樓全層引入旗下休閒服飾品牌Aerie by American Eagle。這個專為年輕女性而設的品牌,無論在理念和產品上都非常緊貼新一代的需求。品牌自2014年起的宣傳照已起用不同尺碼模特兒,以#AerieREAL作為理念,宣揚真實就是美,鼓勵女性Let the real you shine,認為自信和快樂的魅力,是源自把最真實自然的一面示人。

服飾則是活潑隨性的現代風格,適合無拘無束游走於城市或戶外。除此以外,Aerie還包括Intimates內衣系列,用料親膚,特設無鋼圈Bralette文胸、輕薄款Lightly Lined Bra及具聚攏功能的Push Up Bra等,內褲亦提供多種剪裁,配合不同個性和需要。另外Offline運動系列特別為training和outing熱潮而設,由日常散步、練習瑜伽到遠足跑步均適合穿著,用料講究,猶如輕巧彈性的第二層皮膚。最後的Swim泳衣系列款式多樣,並採用Real Good物料 (一種由尼龍、膠樽及不同布料循環再造而成的再生物料),以示Aerie對保護環境的重視。

查詢:Aerie by American Eagle 3188 4725(中環旗艦店)