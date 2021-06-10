stylehub：祼裝護膚產品 愛海洋齊出力

【明報專訊】每逢炎夏，又是到海灘消暑的大好時機。但當看見海灘上的大量垃圾，不免令人聚焦於環保問題上，到底我們對環保的認識是否足夠？例如關於生物多樣性，就是指不同物種經過數十億年的演變，與自然環境建立了種種不同的平衡和奇妙的生態系統，但人類的發展無道卻把它一一摧毀。動物無法跟上目前人為造成的氣候變化而死亡，當整個物種被滅絕後，它就會引起連鎖反應導致整個生態的崩壞。例如海洋暖化問題已造成珊瑚白化，令魚類失去繁殖棲息地，導致食物鏈的斷裂及喪失更多生物多樣性。生物多樣性的流失比氣候變化，對人類的威脅有過之而無不及。

自1992年於巴西里約熱內盧召開的聯合國環境與發展會議上，就確定每年的6月8日為世界海洋日，鼓勵人們關注海洋生態問題。而一向鼓吹純素、道德採購及不作動物測試的護膚品牌Lush，同樣也非常重視環保。趁着世界海洋日，由即日至6月21日期間，購買其慈善愛心潤膚乳及慈善愛心潤膚芭，所有銷售收益會全數撥捐予A Plastic Ocean Foundation，支持該組織的海洋生態教育項目及對抗塑膠污染的工作。

Lush的產品中有65%是摒棄塑膠包裝的裸裝產品。根據環保署的研究，95%的海上垃圾都是來自本地源頭，不可分解的塑膠包裝更是常見海洋污染物，而品牌的泡泡浴芭、香氛皂和洗髮皂等均為#GoNaked裸裝產品，對改善海洋生態有一定的貢獻，也是炎炎夏日沐浴潔膚的好選擇。

查詢：Lush hk.lush.com

文：溫兆明